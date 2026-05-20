Monedas del Mundial 2026: estos son los puntos de canje en CDMX

Las nuevas monedas conmemorativas del Mundial 2026 ya comenzaron a causar furor entre aficionados y coleccionistas, luego de que el Banco de México iniciara oficialmente su distribución en distintos puntos de la capital del país.

Desde el pasado 14 de mayo, cientos de personas acudieron a las instalaciones de Banxico para intentar conseguir las piezas especiales de 20 pesos inspiradas en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Las monedas rápidamente generaron largas filas en los centros de canje. Algunos aficionados incluso reportaron esperas de varias horas para poder obtener al menos una pieza de cada diseño disponible.

Actualmente, los interesados pueden acudir directamente a dos sedes oficiales de Banxico en la Ciudad de México para realizar el canje de las monedas.

Centro Histórico

La primera ubicación se encuentra en la calle Gante número 20, esquina con 16 de Septiembre, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Legaria

La segunda sede está ubicada en Calzada Legaria número 691, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

En ambos puntos el horario de atención es de 9:00 a 13:00 horas en días hábiles bancarios. Además, Banxico informó que las monedas se entregan conforme a disponibilidad y con un límite de piezas por persona.

La colección lanzada por el banco central está compuesta por un total de 12 monedas conmemorativas relacionadas con el Mundial 2026. Entre ellas destacan cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente con valor de 20 pesos, además de piezas especiales elaboradas en oro y plata.

Las monedas de 20 pesos tienen forma dodecagonal y fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México, mientras que las piezas de metales preciosos incluyen cuatro monedas de oro con valor facial de 25 pesos y cuatro monedas de plata con denominación de 10 pesos.

El lanzamiento de esta colección forma parte de los preparativos rumbo al torneo internacional de futbol y se perfila como uno de los artículos más buscados por coleccionistas mexicanos durante este año.