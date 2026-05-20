Culpan de divisionismo a Morena tras declaraciones de exdiputada por fomentar división entre carmelitas y campechanos

Los pronunciamientos de división entre campechanos y carmelitas que fomenta Morena a través de su exdiputada Landy Velázquez May, no deben permitirse sobre todo ante las condiciones económicas que afectan a la Entidad, advirtieron las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN); aunque según Morena no hubo intención de su exlegisladora de buscar dividir a la población.

En cambio, el partido del Trabajo, calificó esto como una actitud personal que no refleja el sentir de los habitantes del Carmen.

Recordemos que Velázquez May asistió a un bar a la ciudad de Mérida, en donde un cómico la interrogó sobre su lugar de procedencia, a lo que contestó que era de Ciudad del Carmen y que no pertenecía a Campeche. Tras la difusión del video, muchos ciudadanos cuestionaron la actitud de la morenista.

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Sobre esta actitud, el presidente del PRI, Ricardo Medina Farfán, calificó de preocupante que las personas vinculadas a Morena tengan la actitud de propiciar la división y no reconocer que todos formamos parte de una misma comunidad.

Sostuvo que no es una persona más sino alguien que fue diputada local, con injerencia en su partido, Morena, quien se expresó de manera divisoria y antagónica en una celebración privada, sobre todo por las decisiones que puede tomar en el ámbito público.

Los que gobiernan de Morena, advirtió, sólo buscan el conflicto, como si hubiera una disputa o una guerra entre quienes habitan en Carmen y en Campeche, lo que no debe ser así.

Advirtió que ningún pueblo dividido puede prosperar sobre todo ante la situación desastrosa de la economía que impacta a todos por igual y para resolverla no debe haber confrontación entre los pobladores de la misma entidad.

Por su parte la panista Wendy Casanova Mendoza aseveró que respeta la posición de la morenista, pero no está de acuerdo ya que cada quién tiene una forma de pensar, aunque la fortaleza de la Entidad son sus trece municipios.

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Aunque se puede reconocer la aportación de la economía a los carmelitas, manifestó que en las condiciones financieras actuales no es posible pensar por el bien común de todos los habitantes si se piensa únicamente como carmelitas, no como parte de un todo en el Estado de Campeche.

En cuanto al comisionado estatal del PT, Antonio Gómez Saucedo, negó que sea la postura de los carmelitas en general, sino de una persona. Al ser parte de un Estado como Campeche, de ninguna manera representa el grueso del pensamiento; solamente es una postura individual, remarcó.

Consideró que al terminar los encargos públicos regresan a ser ciudadanos y pidió no alimentar las ideas de sectarismo o de división, ya que Campeche está en unidad y no puede haber actitudes de una persona en particular que motien la separación en el Estado.

En cambio la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Luz María de Alba Chan Kantún, aseguró que cualquier persona puede tener una visión, aunque Carmen es Campeche, como siempre lo ha sido.

Descartó que esto pueda generar divisionismo ya que siguen trabajando en unidad con comunicación y coordinación sin que haya algo que les preocupe.