Extranjera genera polémica en Playacar al intentar desalojar a visitantes de una playa pública

Una mujer de origen extranjero protagonizó una controversia en la zona de Playacar, en Playa del Carmen, luego de que presuntamente intentara retirar a varias personas que se encontraban en la playa frente a su vivienda, argumentando que el área formaba parte de su propiedad privada.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió cuando la mujer se acercó a un grupo de visitantes para exigirles que abandonaran la zona de arena, asegurando que nadie podía permanecer en el lugar sin su autorización debido a que se encontraba frente a su domicilio.

Las personas tras oir el reclmao de la mujer, le recordaron que las playas en México son bienes nacionales y de libre acceso. El intercambio fue grabado y posteriormente compartido en plataformas digitales, donde rápidamente provocó reacciones y comentarios.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la actitud de la mujer y señalaron que, aunque existan propiedades privadas ubicadas frente al mar con la costa, la zona y las playas son espacios públicos que no pueden clasificados para uso exclusivo de ciertas personas.