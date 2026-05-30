Fuertes lluvias dejan viviendas sin techo y árboles caídos en San Antonio Bobola

San Antonio Bobola, del municipio de Campeche, que cuenta con un promedio de 166 habitantes, fue la localidad más afectada tras las lluvias registradas en las últimas 72 horas, donde un promedio de 12 casas perdió parcialmente o en su totalidad sus techos de lámina.

A la par de lo anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Protección Civil, en el Estado hubo más de 66 reportes, entre 52 árboles caídos, 14 postes colapsados, vehículos que se “ahogaron” y cortocircuitos, siendo los municipios de Campeche y Escárcega los más afectados.

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Dado lo anterior, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo, recriminó que a San Antonio Bobola aún no llegue el Ayuntamiento de Campeche a sumarse a las labores de atención.

Escárcega y Campeche concentran la mayoría de los reportes por el temporal

Incluso llamó a las autoridades municipales a realizar acciones de mantenimiento y limpieza de drenajes en la ciudad, a fin de disminuir los riesgos de inundaciones, sobre todo en las zonas más bajas.