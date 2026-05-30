¡Lágrimas, gritos y desesperación! Pareja protagoniza dramático incidente en Playa Norte

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró durante la noche en Playa Norte, luego de que una discusión entre una joven pareja derivara en una situación de riesgo cuando una de las involucradas ingresó al mar y amenazó con quitarse la vida.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo del Mar, a la altura del área conocida como El Galeón, donde ciudadanos que se encontraban en la zona observaron a una pareja de jóvenes protagonizando una fuerte discusión. De acuerdo con testigos, ambos aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol y en medio del altercado la joven sufrió una crisis emocional.

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En un momento de desesperación, la mujer corrió hacia el mar e ingresó al agua durante la noche, sin importar las condiciones del lugar ni los riesgos que esto representaba. Su acompañante intentó persuadirla para que regresara a la orilla, pero no logró convencerla, por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y paramédicos, quienes implementaron un operativo de rescate para evitar una tragedia. Mientras tanto, el joven permanecía en la zona visiblemente afectado, llorando y mostrando una fuerte alteración emocional.

Por su parte, la joven se negó en repetidas ocasiones a salir del agua pese a los llamados de los agentes y rescatistas. Ante el riesgo inminente para su integridad física, un elemento de la Policía Estatal Preventiva ingresó al mar y logró alcanzarla para ponerla a salvo y llevarla de regreso a tierra firme.

Debido al estado de alteración y comportamiento agresivo que presentaban ambos involucrados, las autoridades procedieron a asegurarlos utilizando esposas preventivas para evitar que se causaran daño a sí mismos o a terceros. Posteriormente fueron abordados en una ambulancia para recibir atención médica y una valoración especializada.

De manera extraoficial se informó que, tras ser estabilizados, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades derivadas del zafarrancho y la importante movilización de recursos de emergencia que generó el incidente.

Afortunadamente, la intervención oportuna de los cuerpos de seguridad evitó que la situación terminara en una tragedia.