Pronóstico de lluvias en Yucatán hoy: seguirán de fuertes a intensas por 5 días; ¿Cómo protegerse?

Las lluvias fuertes a intensas continuarán afectando diversas regiones de Yucatán durante los próximos cinco días, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), que mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas para salvaguardar la integridad de la población.

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De acuerdo con el aviso preventivo emitido por las autoridades, algunas zonas del estado podrían registrar acumulados superiores a los 100 milímetros de lluvia, situación que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones temporales y afectaciones en vialidades.

Ante este panorama, el Gobierno del Estado exhortó a las familias yucatecas a mantenerse informadas únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil para prevenir accidentes.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de postes y cableado eléctrico, no resguardarse bajo estructuras inestables y extremar precauciones al conducir durante tormentas.

Seguimos monitoreando de manera permanente las condiciones meteorológicas para proteger la integridad y el bienestar de las familias yucatecas.



Ante el pronóstico de lluvias fuertes para los próximos días en distintas regiones de Yucatán, les invitamos a mantenerse informados a… pic.twitter.com/j5vh0FuIzY — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) May 30, 2026

Las autoridades también recomendaron identificar rutas alternas y refugios temporales en caso de que las precipitaciones provoquen afectaciones en zonas vulnerables.

Protección Civil reiteró que continuará monitoreando de manera permanente la evolución del temporal y emitirá actualizaciones oportunas conforme cambien las condiciones climáticas en la entidad.