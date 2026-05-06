Suspenderán servicio de agua potable por más de 10 horas en Felipe Carrillo Puerto

Por trabajos de reparación en la red principal de abastecimiento de agua potable, el día de mañana jueves se tiene previsto suspender el servicio por mas de 10 horas, afectando de esta manera a más de 10 mil usuarios que se encuentran asentados en 15 colonias populares. Además persiste la variación en el voltaje lo que hace que algunos equipos se mantienen paralizados.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en su portal oficial hace referencia que el Organismo operador de la CAPA en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, informa que derivado de los trabajos de reparación de una fuga en la línea de distribución de 12 pulgadas se interrumpirá el Servicio de agua en la cabecera municipal.

Noticia Destacada Fallas en energía eléctrica afectan a siete comunidades del sur de Felipe Carrillo Puerto

En el documento refiere que la suspensión será este jueves 7 de mayo, a partir de las 04 horas hasta las 14 horas, espacio de tiempo que se prevé se pueda realizar los trabajos necesarios para la reparación de la ruptura que presenta la tubería de 12 pulgadas que forma parte de la red principal de distribución del vital líquido en la ciudad.

Ante esta situación la dependencia exhorto a la población para tomar todas las medidas necesarias, como hacer uso racional del agua potable almacenadas en cisternas y tinacos para un periodo de 24 horas.