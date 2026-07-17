Evacuación preventiva en edificios públicos de Campeche tras sismo

El sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas activó los protocolos de protección civil en la capital del Estado, donde cientos de trabajadores fueron evacuados de edificios públicos del Centro Histórico tras percibirse el movimiento telúrico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó el registro del sismo, mientras que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento ocurrió a las 8:48:38 horas, con epicentro ubicado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En San Francisco de Campeche, el temblor fue perceptible principalmente en inmuebles de varios niveles del Centro Histórico, por lo que se ordenó la evacuación preventiva del Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo y el edificio “Lavalle”, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN).

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La directora de Protección Civil Municipal, Guadalupe Rodríguez Chávez, confirmó que en esos edificios se reportó movimiento telúrico, por lo que de inmediato se activaron los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores.

Elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con personal del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), dirigieron las labores de evacuación, verificando el desalojo ordenado de cientos de empleados y realizando inspecciones preventivas en los inmuebles para descartar riesgos estructurales.

Tras concluir las revisiones y confirmar que los edificios eran seguros, las autoridades autorizaron el reingreso del personal para que continuara con su jornada laboral de manera normal.

Rodríguez Chávez informó que no se registraron incidentes, personas lesionadas ni daños en los edificios inspeccionados.

Precisó además que en el Palacio Municipal el sismo no fue perceptible, por lo que no fue necesario evacuar al personal que laboraba en ese inmueble.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población a mantener la calma ante este tipo de fenómenos, atender únicamente la información oficial y seguir las recomendaciones preventivas en caso de futuros movimientos sísmicos.