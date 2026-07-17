Presidenta de México descarta daños tras sismo de 7.4 en Chiapas; Marina alerta por riesgo de tsunami en playas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no existen reportes de daños en Chiapas y Tabasco después del sismo de magnitud 7.4 y de los movimientos registrados durante la mañana de este viernes 17 de julio frente a las costas del sureste del país.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria señaló que sostuvo comunicación con los gobernadores de ambas entidades para conocer los primeros resultados de las revisiones. También anunció la activación de protocolos preventivos en los estados colindantes.

El movimiento de mayor magnitud se localizó al suroeste de Huixtla, Chiapas, mientras que otros eventos sísmicos tuvieron como referencia la zona de Ciudad Hidalgo. Tras la secuencia, autoridades federales, estatales y municipales comenzaron recorridos para identificar posibles afectaciones en viviendas, edificios públicos, carreteras y otros puntos de infraestructura.

¿Hay daños en Chiapas y Tabasco tras el sismo de 7.4?

Sheinbaum indicó que los gobiernos de Chiapas y Tabasco no reportan daños hasta el momento. No obstante, precisó que las inspecciones permanecen activas debido a la intensidad de los movimientos y a las posibles réplicas.

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco”, comunicó la presidenta.

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Los tres órdenes de gobierno desplegaron personal en territorio para revisar posibles daños estructurales y coordinar medidas de prevención. La mandataria adelantó que las autoridades mantendrán informada a la población conforme avance la evaluación.

Marina pide alejarse de playas por riesgo de tsunami

La Secretaría de Marina emitió una recomendación preventiva para evitar que habitantes y visitantes se acerquen a las playas de la región durante las seis horas posteriores al sismo, debido al riesgo de variaciones en el nivel del mar asociadas con un posible tsunami.

La advertencia se dirige principalmente a las poblaciones costeras cercanas al epicentro. Las autoridades pidieron no acudir a observar el comportamiento del mar y respetar las restricciones establecidas por Protección Civil.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina es la instancia encargada de emitir boletines y dar seguimiento a este tipo de amenazas en las costas mexicanas.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

Sheinbaum pide atender indicaciones de Protección Civil

La presidenta llamó a la población a consultar únicamente canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil. También pidió mantenerse alejada de zonas costeras mientras continúa el monitoreo.

Los recorridos de revisión seguirán en Chiapas, Tabasco y entidades cercanas para descartar afectaciones y establecer acciones preventivas. Sheinbaum aseguró que su gobierno difundirá nuevos reportes conforme las autoridades concluyan las inspecciones.

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