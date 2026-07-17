Vacaciones disparan casos de maltrato animal en Mérida; perros amarrados y abandonados, los más afectados

Más de mil 300 reportes por presunto maltrato animal han sido atendidos en Mérida durante los primeros meses del año, mientras que cerca de 300 animales de compañía han sido entregados en adopción, informó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada.

“La protección animal requiere del compromiso de todos. En Mérida estamos actuando con firmeza para atender cada denuncia, pero también trabajando en la prevención porque queremos construir una ciudad donde el respeto y la empatía hacia los animales formen parte de nuestra cultura “, expresó la Alcaldesa.

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo el primer Mega Operativo de Atención a Denuncias por Maltrato Animal, en el que 80 brigadistas recorrieron diversos puntos de la ciudad para atender de manera prioritaria los reportes ciudadanos.

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Una vez detectadas estas situaciones, las brigadas dan seguimiento a los folios atendidos, regresando a los domicilios para verificar las condiciones de los animales y asegurar que reciban un trato digno y adecuado.

La alta incidencia de reportes se registra durante las temporadas vacacionales, y corresponde principalmente a animales amarrados sin techo, expuestos a la intemperie o en condiciones de abandono.

Sanciones y vía penal

En estos casos, el Ayuntamiento cuenta con facultades para aplicar sanciones administrativas y multas económicas; además, cuando se detectan situaciones de crueldad extrema o violencia mayor, los expedientes se turnan a la Vicefiscalía especializadas para que continúen el proceso por la vía penal.

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En casos con menor grado de vulnerabilidad, también puede proceder con el retiro o resguardo preventivo de los animales.

Por otra parte, Raúl Escalante Aguilar, director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba), informó que el global de adopciones de la administración es de 317 a la fecha: 234 caninos y 83 felinos.