Falta de transporte público aumenta el uso de motocicletas en Cozumel

La limitada cobertura del transporte público ha provocado que miles de trabajadores y estudiantes opten por la motocicleta como principal medio de traslado en Cozumel, una situación que también ha contribuido al aumento de los siniestros viales. En los últimos años, el número de percances se ha incrementado entre el 30 y 50 por ciento.

José Gasca, asesor e instructor de una autoescuela, mencionó que mientras el transporte público no cubra las necesidades de la población, muchas personas seguirán eligiendo la motocicleta para desplazarse. Consideró que el reto consiste en ofrecer opciones seguras y eficientes que reduzcan la dependencia de este vehículo.

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Datos de la Subdirección de Tránsito municipal indican que en Cozumel se registran entre tres y cinco hechos de tránsito al día, lo que representa más de un centenar al mes. De ellos, ocho de cada 10 involucran a motociclistas, quienes además concentran la mayor cantidad de personas lesionadas.

La elevada presencia de motocicletas en la isla también refleja esta realidad. Actualmente circulan alrededor de 27 mil 950 unidades, cifra que supera el parque vehicular de automóviles, estimado en aproximadamente 23 mil 400. Con ello, estos vehículos representan más del 54 por ciento del padrón registrado en el municipio, una de las proporciones más altas del país.

No obstante, esta situación también ha elevado los factores de riesgo. Es común observar unidades transportando a tres o incluso cuatro personas, además de operadores que circulan a exceso de velocidad o sin el equipo de protección adecuado, condiciones que aumentan la probabilidad de sufrir lesiones de gravedad.

Ciudadanos consideraron que para mejorar la movilidad urbana es necesario fortalecer el transporte público mediante la ampliación de rutas, el incremento de unidades y una mayor cobertura hacia las zonas con mayor crecimiento poblacional, al tiempo que se refuerzan las campañas de educación vial y la aplicación del Reglamento de Tránsito.

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Karina Lagos, trabajadora del sector turístico, comentó que “la motocicleta es la única forma de llegar puntualmente al trabajo. El transporte tarda demasiado y no siempre pasa por las colonias donde vivimos”.

Esteban Acevedo, paramédico con experiencia en atención de emergencias, explicó que “la mayoría de los accidentes que atendemos involucran a motociclistas. El uso correcto del casco, respetar los límites de velocidad y evitar el sobrecupo pueden marcar la diferencia entre una lesión menor y una tragedia”.

El creciente uso de unidades ligeras evidencia la necesidad de replantear la movilidad en Cozumel. Especialistas consideraron que combinar un sistema de transporte público más eficiente con una mayor cultura vial permitirá reducir los accidentes y ofrecer desplazamientos más seguros para la población.