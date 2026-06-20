Cozumel actualiza Reglamento de Tránsito para reducir accidentes

Autoridades de Cozumel trabajan en la actualización del Reglamento de Tránsito, con el propósito de reducir accidentes viales, fortalecer sanciones y regular el uso de nuevos medios de transporte, como scooters y vehículos eléctricos.

La propuesta se desarrolla mediante mesas de trabajo entre el Ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), con el fin de adecuar la normativa a las condiciones actuales de movilidad y responder al crecimiento del parque vehicular en la isla.

El regidor Alejandro Mattar Pérez, de la Comisión de Seguridad y Tránsito, informó que la revisión contempla modificaciones a artículos con ambigüedades que limitan la aplicación efectiva de la ley. Entre los puntos analizados está el sistema de puntos en licencias de conducir y el endurecimiento de castigos para infracciones graves.

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Uno de los aspectos prioritarios es sancionar con mayor severidad a quienes abandonen a personas lesionadas tras un percance vial, lo que podría derivar en la cancelación definitiva del permiso para conducir.

La iniciativa también incluye la regulación de la electromovilidad, estableciendo requisitos obligatorios para usuarios de scooters y unidades eléctricas, como uso de casco, iluminación adecuada y equipo de protección personal.

Transportistas como Agustín May consideraron necesaria la actualización del reglamento, siempre que su aplicación sea equitativa.

La revisión surge en un contexto de accidentes recurrentes con motocicletas, automóviles y vehículos alternativos, asociados al exceso de velocidad, inexperiencia y falta de seguridad.

Habitantes de la isla, como Bety Kumul, señalaron la frecuencia de imprudencias viales, especialmente entre jóvenes, y pidieron reforzar sanciones y educación vial.

Expertos en seguridad vial, como Jorge Castillo, advirtieron que las multas por sí solas no garantizan resultados y que deben complementarse con campañas permanentes de concientización.

Actualmente, la propuesta permanece en análisis, sin fecha definida para su entrada en vigor, aunque se espera que su aprobación fortalezca la seguridad vial y establezca reglas claras para todos los usuarios de Cozumel.