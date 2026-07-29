Constelación de Sagitario: ¿Cuándo y dónde verla en Quintana Roo?

Para este mes de julio, las personas interesadas en conocer más sobre las constelaciones tendrán la oportunidad de participar en una observación astronómica dedicada a la constelación de Sagitario, una de las más representativas de la Vía Láctea.

La actividad permitirá a los asistentes identificar algunas de las principales estrellas de esta constelación y observar distintos objetos mediante telescopios especializados, en una experiencia guiada para público en general.

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Planetario SAYAB: fecha, horario y sede

La observación astronómica "El Arquero de la Vía Láctea" se llevará a cabo el viernes 31 de julio, en las instalaciones del Planetario SAYAB de Playa del Carmen.

El evento iniciará a las 19:30 horas, cuando especialistas guiarán a los participantes en un recorrido por el cielo para conocer la constelación de Sagitario, además de compartir información sobre sus principales estrellas y otros cuerpos celestes visibles durante la noche.

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Duración y costo

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora.

El acceso tiene una cuota de recuperación de 80 pesos por persona, con la que los asistentes podrán participar en la experiencia de observación astronómica y utilizar los telescopios que estarán disponibles durante el evento.