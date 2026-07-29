Ninel Conde revela que está viviendo una fuerte crisis de salud

Ninel Conde acapara la atención del público, pues en esta ocasión la famosa decidió hablar sobre algunos problemas de salud que ha estado enfrentando en los últimos días.

De acuerdo con lo que compartió, la cantante y actriz tuvo una fuerte deshidratación, mientras estaba participando en un proyecto que le exigía mucho en temas físicos, situación que reveló por medio de sus redes sociales.

Vídeo Destacado Ninel Conde desmiente los rumores de divorcio.

¿Cuál es el estado de salud de Ninel Conde?

Detalló que esto se debió a las largas jornadas, el estar tanto tiempo bajo el sol y la falta de hidratación; le ocasionaron que su cuerpo colapsara, ante esta situación recurrió a sus seguidores para pedirles una oración con el objetivo de recuperar su salud lo más pronto posible.

"Amanecí con un cuadro de este grado de deshidratación. Estoy en un proyecto que ha sido, como les comentaba, muy demandante físicamente"

Noticia Destacada Ninel Conde desmiente rumores de supuesto divorcio: “Estoy felizmente casada”

Añadió que el desgaste que tuvo fue la acumulación de varios días en los que estuvo participando en el proyecto, pues el trabajo llegó a ser mucho.

"La exposición al sol, las malas comidas, sin agua suficiente. Hoy colapsé. Estoy en un grado de deshidratación... al principio comenzó con una migraña terrible. Oren por mí."

Cabe mencionar que la actriz fue sumamente cuidadosa para no revelar con exactitud a qué tipo de proyecto se unirá, aunque sí preocupó a sus seguidores quienes no dudaron en darle todo tu apoyo.

Aunque no dio muchos detalles sobre su estado de salud, la actriz compartió otro video en donde se muestra que sigue recuperándose.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal