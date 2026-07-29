Éxodo en Morena Campeche: Exfuncionarios y exdirigentes se suman al PVEM

Al menos cuatro actores políticos de primer nivel vinculados con Morena confirmaron su adhesión a la estructura estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Campeche. Entre los perfiles que se incorporaron destacan exdirigentes partidistas y exfuncionarios de la actual administración estatal.

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Entre las incorporaciones sobresale Patricia León López, exdirigente estatal de Morena y exsecretaria de Inclusión durante la presente administración estatal. La exlíder morenista fue designada como titular de la Secretaría de la Mujer y Coordinación de Enlaces Municipales dentro de la nueva estructura del PVEM.

También se incorporó Ramón Gabriel Ochoa Peña, quien llegó con el cambio de administración estatal y se desempeñó como secretario de Desarrollo Agropecuario hasta el cierre del tercer trimestre de 2025. Ahora asumirá la Secretaría de Operación Política del Partido Verde en Campeche.

La nueva estructura incluye además a Rashid Trejo Martínez, exdirector de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), quien también llegó al Poder Legislativo bajo las siglas de Morena y ocupará la Secretaría de Organización.

Asimismo, Raúl Cárdenas Barrón, exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía del Estado de Campeche (ARTEC), fue nombrado secretario de Planeación y Operación Territorial.

La lista de nuevos integrantes del PVEM también contempla a Hugo Mauricio Calderón Arriaga, quien estará al frente de la Secretaría de Procesos Electorales, así como a Claudia Esperanza Villalba Calderón, quien asumirá la Coordinación de Activismo Territorial.

La dirigencia estatal del Partido Verde justificó estas incorporaciones al señalar que integra a "mujeres y hombres de valía probada, con trayectoria, experiencia y lealtad demostrada a los principios y valores de la Cuarta Transformación". El partido destacó que los nuevos cuadros cuentan con experiencia política y capacidad para fortalecer sus tareas de organización y presencia territorial.

JGH