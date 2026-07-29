Reserva Federal mantiene tasas sin cambios pese a presión inflacionaria y divide a sus integrantes

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia este miércoles 29 de julio, pese a las presiones inflacionarias relacionadas con los precios de la energía y el crecimiento de la demanda interna.

El Comité Federal de Mercado Abierto decidió conservar el tipo de los fondos federales dentro de un rango de 3,50 a 3,75 por ciento, nivel vigente desde diciembre. Esta fue la quinta reunión consecutiva en la que el banco central estadounidense evitó modificar el costo del crédito.

La decisión recibió nueve votos a favor y tres en contra. Los integrantes que se opusieron consideraron necesario elevar la tasa en un cuarto de punto porcentual para evitar que la inflación se mantenga por encima de la meta oficial.

¿Por qué la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés?

La Fed señaló que la actividad económica de Estados Unidos continúa con una expansión sólida, mientras la creación de empleos avanza al mismo ritmo que la fuerza laboral y la tasa de desempleo presenta pocos cambios.

Los integrantes que respaldaron la decisión consideraron que las tasas actuales ya generan suficiente presión sobre el consumo, el crédito y la inversión para moderar los aumentos de precios.

Noticia Destacada Kevin Warsh asume la Reserva Federal y anticipa decisiones clave sobre tasas de interés en EU

La institución también tomó en cuenta que un incremento aislado podría ser interpretado por los mercados como el inicio de una nueva serie de ajustes. Antes de la reunión, analistas advertían que el banco central debía actuar con cautela ante las señales contradictorias de la economía.

¿Quiénes votaron por aumentar las tasas?

Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland; Lorie Logan, de Dallas, y Neel Kashkari, de Mineápolis, respaldaron un aumento de 0,25 puntos porcentuales.

Los tres funcionarios consideraron que la persistencia de la inflación justifica una política monetaria más restrictiva. Su desacuerdo mostró una división interna mayor respecto a la reunión de junio, cuando la decisión de mantener las tasas fue aprobada por unanimidad.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, calificó la discusión como un debate interno necesario para tomar mejores decisiones. También reiteró que una amplia mayoría del Comité consideró adecuado conservar la tasa actual.

¿Qué preocupa a Kevin Warsh sobre la inflación?

Warsh ha señalado que no tolerará que la inflación permanezca de manera prolongada por encima del objetivo de 2 por ciento del banco central.

La Fed reconoció que los aumentos de precios continúan elevados respecto a esa meta. Entre los principales factores de riesgo se encuentran los costos de la energía, las tensiones en Medio Oriente y la demanda generada por la inversión en centros de datos, equipos y programas vinculados con la inteligencia artificial.

El presidente del banco central también ha destacado que la inversión empresarial mantiene un ritmo elevado. Durante el primer trimestre, el gasto en equipos aumentó cerca de 8% anual, mientras la inversión en alta tecnología avanzó casi 25 por ciento.

La decisión mantiene elevados los costos de los créditos, las hipotecas y el financiamiento para las empresas. Los siguientes movimientos dependerán de la evolución de la inflación, el empleo, los precios energéticos y el crecimiento económico antes de la próxima reunión de la Fed, prevista para septiembre.

IO