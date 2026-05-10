Motociclista fracturado tras choque con autobús en Lázaro Cárdenas

Motociclista resulta con fractura de brazo al conducir a exceso de velocidad. Un autobús de la empresa ATS intentó dar la vuelta en la glorieta de la Avenida Lázaro Cárdenas, sin embargo, al no percatarse de la unidad de dos ruedas, provocó que se impactara con el camión, ocasionándole daños severos al conductor.

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El percance se suscitó en la glorieta de la Avenida Lázaro Cárdenas con avenida Casa de Justicia, ya que el operador del camión de pasajeros, procedente de la terminal de autobuses, al doblar hacia la arteria con el nombre del Ex Presidente de México, no se percató que el automovilista circulaba en ese carril.

Al ingresar a la Avenida Lázaro Cárdenas, y ante el tamaño de la unidad, así como por la velocidad del motociclista, éste no pudo frenar ni maniobrar para evadir el camión, por lo que terminó recibiendo el impacto directo, siendo catapultado unos metros y quedando la moto en sentido contrario a la circulación.

Tras la valoración de los paramédicos y los daños en el brazo, la aseguradora llegó a un acuerdo con el motociclista lesionado, por lo que ambas partes firmaron el convenio y lo trasladaron a una clínica particular para su atención médica.

Tras el acuerdo, las autoridades policiales levantaron el cerco preventivo y la ambulancia del SAMU se retiró del área del accidente.