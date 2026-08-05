Velocidad mortal: joven en estado crítico tras accidente en Lázaro Cárdenas

En estado crítico, un joven motociclista fue canalizado al Hospital General luego de perder el control de su moto y chocar contra un árbol; derivado del golpe, la víctima presentó múltiples heridas, entre ellas traumatismo craneal.

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El accidente aconteció cuando el motociclista transitaba a exceso de velocidad sobre la avenida Lázaro Cárdenas, con dirección a Casa de Justicia, pero durante el trayecto derrapó hasta chocar contra un árbol.

Por la fuerza del impacto, el joven quedó tirado entre la acera y el camellón central, con fractura expuesta y traumatismo. El sujeto fue auxiliado por la policía y paramédicos del sector salud, quienes procedieron a trasladarlo al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.