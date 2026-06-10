Motociclista sufre accidente y pierde la memoria en Lázaro Cárdenas; buscan a su familia

Autoridades locales y pobladores de la localidad Héroes de Nacozari, en el municipio Lázaro Cárdenas, solicitaron el apoyo urgente de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que sufrió un fuerte accidente de motocicleta la tarde de ayer en la carretera con dirección a Playa del Carmen.

Tras el percance, la víctima presentó un severo traumatismo que le provocó pérdida total de la memoria, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital de Valladolid Nuevo, donde permanece bajo observación médica.

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De acuerdo con su credencial del INE, el lesionado se identifica como Jorge Luis Pool y tiene domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio Playa del Carmen. Sin embargo, debido a la amnesia ocasionada por el impacto, no recuerda su nombre, lugar de origen ni información sobre sus familiares.

El accidente ocurrió en un tramo de la vía estatal, donde presuntamente el motociclista perdió el control de la unidad y cayó en el pavimento. Habitantes de la localidad que presenciaron lo sucedido acudieron de inmediato para brindarle ayuda y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, debido a las lesiones que presentaba en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Al intentar obtener información para contactar a sus seres queridos, los vecinos constataron que el hombre estaba desorientado, lo que dificultó los procedimientos de identificación y notificación correspondientes.

Ante la gravedad de las heridas y la necesidad de realizar estudios especializados para descartar daños internos, se determinó su traslado inmediato al nosocomio de Valladolid Nuevo. Médicos del centro hospitalario confirmaron que el paciente presenta amnesia temporal derivada del fuerte golpe, aunque su estado de salud se reporta estable dentro de la complejidad de su condición.

Debido a que no pudo proporcionar datos de contacto, habitantes de Héroes de Nacozari y personal de asistencia social han difundido el caso en diversos medios de comunicación y plataformas digitales, con el objetivo de que la información llegue a municipios cercanos como Lázaro Cárdenas, Playa el Carmen y comunidades rurales de la región, donde podrían encontrarse sus familiares.

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Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y ciudadanos que transitan frecuentemente por la carretera hacia Playa del Carmen para que aporten cualquier dato que permita identificar plenamente al afectado o conocer más detalles sobre la motocicleta en la que viajaba.

Se pide a cualquier persona que reconozca al paciente o tenga reporte de un familiar desaparecido o no localizado desde ayer, comunicarse de inmediato con las líneas de emergencia o acudir directamente al hospital de Valladolid Nuevo para realizar la identificación oficial y brindarle el acompañamiento necesario durante su recuperación.