María José Osorio perfila aspiración por la Presidencia Municipal de Playa del Carmen entre respaldos y cuestionamientos

María José Osorio Rosas, diputada local del Partido Verde por el Distrito 10, ya se perfila como aspirante de la coalición Morena-PVEM-PT a la Presidencia Municipal en el 2027. Llegó al Congreso primero en el 2021 por la vía plurinominal y en el 2024 ganó la diputación de mayoría con más de 40 mil votos.

Desde entonces combina la curul con gestiones sociales y una presencia constante en redes sociales. Su nombre, sin embargo, no se entiende solo: es cuñada de Mauricio Góngora Escalante, el exalcalde de y excandidato a Gobernador por el PRI que terminó en prisión por desvío de recursos; además, carga el historial de ausencias en el Congreso y una iniciativa que tuvo que retirar bajo presión.

El vínculo que pesa y el salto al Verde

Osorio milita en el Partido Verde. Antes de la diputación fue nombrada delegada regional del PVEM para Playa del Carmen, Cozumel y Tulum en el 2020, en un momento en que cuadros vinculados al antiguo entorno de Roberto Borge y al PRI se movían hacia el partido ecológico.

Su hermana Cinthia Osorio está casada con Mauricio Góngora, quien gobernó Playa del Carmen, contendió por la Gubernatura por el PRI y enfrentó un proceso penal por peculado; Góngora estuvo en prisión y después obtuvo su libertad bajo recursos legales. Por eso la relación familiar ha sido señalada de manera reiterada: se dice que el exalcalde opera o impulsa desde atrás la carrera de su cuñada, mientras que la propia Osorio Rosas ha evitado confrontar de frente esa narrativa.

La madre de María José fue una política activa del PRI en Cancún durante los años 80 y 90, donde incluso formó parte del cabildo municipal, para luego retirarse y mudarse a Playa del Carmen.

El tránsito familiar del tricolor al Verde y a la alianza con Morena ilustra el reciclaje de cuadros que caracteriza a la política quintanarroense. María José llegó al Congreso y en el 2024 se consolidó como la Diputada más votada de su distrito; sin embargo, el triunfo electoral no borró la sombra del apellido político con el que se le asocia.

Ausencias y una iniciativa fallida

En la XVIII Legislatura, Osorio preside la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Ha presentado iniciativas sobre prima de antigüedad, declaración de ausencia de personas desaparecidas y, la más polémica, una reforma al Código Civil para proteger la imagen y la identidad frente al uso indebido de inteligencia artificial. La propuesta generó rechazo inmediato entre periodistas y comunicadores, quienes la leyeron como un posible instrumento de censura.

Tras una reunión con el gremio en Playa del Carmen, la diputada anunció que pediría retirar la iniciativa en sus términos actuales y redactar una nueva. Acudió sola al encuentro, pues quienes la habían acompañado al presentarla no estuvieron presentes.

Los señalamientos no se limitan a esa iniciativa, ya que reportes del mismo Congreso de Quintana Roo la colocan entre los diputados con más faltas, lo que fue evidenciado en un conteo en el cual se le atribuyeron 28 ausencias mientras cobraba sueldo completo.

Sumado a ello, fue la gran ausente en la sesión en la que se aprobó el cambio de nombre del municipio de Solidaridad por Playa del Carmen, reforma de alto impacto para su propio distrito, sin que ofreciera una explicación pública ni felicitara a la alcaldesa Estefanía Mercado por el logro. La crítica fue directa: la representante del distrito no estuvo cuando se decidió el nombre de la ciudad que dice representar.

La aspiración y el expediente abierto

María José Osorio se mueve con el respaldo del Verde y de la coalición. Tiene presencia territorial, redes con taxistas y mototaxistas, y el capital de una diputación ganada por amplio margen; pero también arrastra la relación familiar con Mauricio Góngora, las ausencias documentadas en el Congreso y una iniciativa que tuvo que recular ante el rechazo del gremio periodístico.

Lo que el municipio ya sabe

En las colonias y en la Quinta Avenida la conversación no gira en torno a las iniciativas que presentó ni al porcentaje de votos que obtuvo en el 2024, sino en si la diputada que faltó a la sesión del cambio de nombre, que tuvo que retirar su propia propuesta bajo presión y que carga el parentesco con quien ya gobernó y dejó deudas pendientes, puede ofrecer algo distinto a lo que el municipio ya vivió. María José Osorio tiene curul, partido y redes.

Lo que no tiene, hasta ahora, es un expediente limpio de ausencias ni distancia real con el pasado político que la acompaña. El 2027 se acerca y la memoria local no se borra con una diputación.