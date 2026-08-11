Crecimiento urbano de Playa del Carmen rebasa capacidad de servicios básicos

Los grandes proyectos que no estaban contemplados como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum fue el “boom” en desarrollo urbano y esa gente que se quedó a vivir ha exigido más servicios básicos a raíz de ello, la demanda superó la capacidad de los servicios como agua potable, energía eléctrica, servicios médicos, transporte, y esto se debe atender para crecer de forma ordenada, sostuvo el arquitecto Manuel Barrero Gutiérrez, presidente del colegio de arquitectos de Playa del Carmen.

Por su parte el ingeniero Silvano Mendoza, comentó que la demanda de los servicios básicos ha superado la capacidad de las autoridades porque han invertido en infraestructura de agua potable y drenaje sanitario, energía eléctrica, servicios de salud, educación, conectividad vial para eficientar el servicio de transporte público y viviendas dignas.

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Hacia dónde va el crecimiento urbano, el desarrollo urbano de la ciudad de Playa del Carmen va en relación donde se tiene disponibilidad de alrededor de 20 mil hectáreas planeadas por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) así como por el Programa de Desarrollo Urbano, y de 20 mil hectáreas que hoy tenemos, alrededor de 8 mil ya están ocupadas, y quedan 12 mil hectáreas para crecer o desarrollarse, explicó.

Sin embargo, el arquitecto Barrero Gutiérrez agregó que se tiene que generar toda la infraestructura y el equipamiento urbano necesario para la población y evitar el desface.

Hoy debemos entender que los grandes proyectos no previstos dentro de la mancha urbana de nuestras ciudades de Quintana Roo originó el desface y hoy se requiere de mayor infraestructura para atender los problemas sociales.

No obstante, tengo entendido que las autoridades de los tres niveles de gobierno están trabajando en el tema para recuperar o generar más subestaciones eléctricas, para hacer todo lo necesario, sin embargo, requerirá de tiempo para que los servicios aterricen, relató el arquitecto.

Para atender esta situación que hoy se padece hay que buscar los recursos para implementarlos, se que está en puerta una nueva red de alta tensión a la altura de Punta Maromas para optimizar el servicio de electricidad a esta ciudad que debido al alto crecimiento urbano ya es necesario, refirió.

Para el profesionista, se ha venido trabajando en tener un desarrollo sustentable, cuidar y proteger la naturaleza con la parte económica y el desarrollo social, y que estas tres cosas deben ir de la mano de manera conjunta para crecer de misma forma.

Lo importante de nosotros está en que tenemos que empezar a ver la manera de cómo cumplir con el mandato de las leyes y los instrumentos para que podamos generar ese desarrollo sustentable, y desde el momento en que tengamos los instrumentos de ordenamiento del territorio se puedan aplicar.

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Sin embargo, aseguró que el PDU y el POEL se propone que cada tres años al menos se debe revisar para ver qué es lo que está ocurriendo, ya que la misma ley mandata cambios y condiciones de una ciudad, municipio o de un estado.

En el caso de Playa del Carmen tenemos el Tren Maya que no existía, tenemos la cuestión de la reserva ecológica d Felipe Carrillo Puerto, y esas dos cuestiones nos obliga a tener que actualizar tanto el Programa de Ordenamiento Ecológico Local como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para que el desarrollo sea sustentable, concluyó.