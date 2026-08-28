Juan Novelo busca candidatura del PAN en Playa del Carmen desde una oposición debilitada

Juan Humberto Novelo Zapata recorre colonias y se proyecta como una de las cartas del PAN para la candidatura a la presidencia municipal en el 2027. Su perfil es el del regidor de territorio: activo, visible en campo y constante en el Cabildo. La radiografía de su trayectoria; sin embargo, muestra a un operador de estructura partidista cuya experiencia ejecutiva se limita a un paso breve por la Secretaría General del Ayuntamiento en la administración anterior y cuya gestión actual se agota en la oposición minoritaria de un partido que ya perdió el municipio.

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De presidente del PAN local a secretario general y luego regidor

Antes de llegar al Cabildo actual, Novelo Zapata fue Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un rol clave en su trayectoria dentro del sector público antes de concentrar su carrera política en el municipio de Solidaridad.

Presidió el Comité Directivo Municipal del PAN en Solidaridad, en octubre del 2021, al inicio del gobierno de Lili Campos Miranda, el Cabildo lo nombró secretario general del Ayuntamiento, ocupó ese cargo en una administración que tres años después sería derrotada en las urnas.

Sin embargo, no tuvo logros de gestión destacados, ni de transformaciones institucionales atribuibles a su paso por esa secretaría, lo que quedó, fue el cambio de administración y la pérdida del poder municipal para el blanquiazul.

En el 2024 integró la planilla de regidores de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo. Tras la derrota, llegó al Cabildo como regidor de representación proporcional, desde donde se ha convertido en uno de los dos panistas más activos junto con Danna Felisa Ramírez Saldaña.

Apoyó abiertamente la impugnación que terminó desplazando a Kira Iris San de la regiduría y abriendo el espacio a Ramírez, ese episodio lo ubicó del lado de la estructura que buscaba recuperar el control de los espacios del partido frente a los restos del grupo de Campos.

No tiene un relevante recorrido en cargos de administración pública / Especial

El regidor activo de un partido en minoría

Como regidor, Novelo Zapata ha presentado un número elevado de iniciativas, exigido regular el servicio de grúas y corralones, ha llamado a frenar la venta ilegal de terrenos sin certeza jurídica, documentado el deplorable estado de las calles y ha presionado a la CFE por los apagones recurrentes y también con Aguakan.

El volumen de propuestas lo coloca, entre los regidores más activos del Cabildo, el problema es el alcance, ya que el cuerpo colegiado es dominado por Morena y sus aliados por lo que sus iniciativas sólo quedan en exhortos, puntos de acuerdo o gestiones que dependen de la voluntad de las áreas ejecutivas y de las empresas concesionarias. La actividad es real pero la capacidad de transformar la realidad administrativa es limitada por la correlación de fuerzas. Presentar iniciativas no es lo mismo que resolver problemas, por lo que Novelo Zapata ha descubierto que opera desde la minoría y su capacidad real de transformar la realidad administrativa del municipio es, por definición, restringida.

Él mismo se hace presentar como “voz de las comunidades indígenas”. / Especial

Sin cargos empresariales ni trayectoria de gobierno propia

Uno de los factores en contra de Juan Novelo, es que carece en su currículum de cargos empresariales relevantes o una trayectoria larga en la administración pública que vaya más allá de la secretaría general del 2021-2024 y la regiduría actual. Su capital político se construye sobre la estructura del PAN local, el trabajo territorial y la presencia constante en colonias y sesiones de Cabildo, pero tampoco ha logrado que sus accione convenzan y ayude a crecer la militancia.

Ese perfil le permite mantenerse visible, pero también lo expone a la pregunta de si la experiencia acumulada alcanza para encabezar un gobierno municipal en un destino turístico complejo, con presión inmobiliaria, problemas de servicios y una ciudadanía que ya castigó al PAN en el 2024.

El partido que lo respalda no ofrece un escenario fácil, las mediciones de intención de voto colocan al blanquiazul por debajo del 20 por ciento en Playa del Carmen, la militancia es reducida y la dirigencia municipal está en manos de Danna Ramírez, con quien Novelo forma la dupla más visible de la oposición panista. Ambos hablan de territorio, de gestoría y de cercanía pero ninguno puede exhibir todavía una gestión de gobierno propia que demuestre capacidad de ejecución más allá de la denuncia y la propuesta.

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El techo de la oposición activa

Juan Humberto Novelo Zapata ha convertido la regiduría en una plataforma de posicionamiento, presenta iniciativas, recorre calles, confronta a la CFE, exige orden en el comercio y en la tenencia de la tierra, y se presenta como voz de las comunidades indígenas, y aunque esa actividad lo diferencia de regidores de escritorio, también lo limita: opera desde la minoría, depende de la respuesta de una administración que no controla y representa a un partido que todavía no logra recuperar la confianza ciudadana perdida en el 2024.

La aspiración a la candidatura panista para el 2027 se sostiene sobre ese capital de presencia y de estructura, no sobre una hoja de resultados de gobierno ni sobre un historial libre de la derrota colectiva del partido.

En Playa del Carmen, donde los problemas de servicios, crecimiento desordenado y certeza jurídica son cotidianos, el electorado tendrá que decidir si un regidor activo de la oposición minoritaria es la respuesta o si el peso de haber formado parte de la estructura que perdió el municipio termina por definir el techo de su proyecto. Hasta ahora, los hechos disponibles muestran más actividad que resultados de transformación.