Transporte público deja tirado a sus pasajeros a medio ruta en Playa del Carmen

Una combi del sindicato de taxistas “Lázaro Cardenas del Rio” de Playa del Carmen marcada con el número 141 dejó "tirados" a los pasajeros a media ruta de Palmas II y 115, segundos el operador de la unidad de transporte público, una falla mecánica provocó que se apagara.

Luego de varios minutos de espera, llegó otra unidad con el número 142, los pasajeros descendieron de la unidad que los dejó tirados y abordaron otro colectivo para continuar con la ruta y pudieran llegar a su destino.

Algunos pasajeros comentaron que las combis de transporte público no deberían estar en circulación, ya que son unidades obsoletas que ponen en peligro la seguridad de los usuarios.