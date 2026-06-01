Combi de Playa del Carmen impacta y arrastra a dos motociclistas

Dos motociclistas sufrieron lesiones luego de ser arrastrados por una combi de transporte público en Playa del Carmen, una mujer resultó con lesiones graves, un joven con golpes leves, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron en la Avenida las Garzas con Cigüeñas en el fraccionamiento de Villas del Sol de esta ciudad de Playa del Carmen, donde una combi marcada con el número 24, del servicio de transporte público, del sindicato de taxistas “Lázaro Cardenas del Rio”, se impactó contra contra una motocicleta dónde iban a bordo, un hombre y una mujer.

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De acuerdo a los que primeros datos preliminares, ambos cayeron al pavimento al recibir el brutal encontronazo, sin embargo, la combi de pasajeros arrastró a la motocicleta varios metros, quedando debajo de la parte frontal.

Según testigos, presuntamente la combi es presunto responsable de los hechos al pasarse su alto alto obligatorio en el cruce de las avenidas Cigüeñas y Las Garzas. Sin embargo, otra versión señala, que el motociclista no respetó su alto y terminó siendo impactado por la combi de transporte público, los primeros reportes indican que la unidad de transporte circulaba hacia de norte a sur y que al reincorporarse por el retorno no respetó la señal de alto, e invadió la vía con preferencia de una motocicleta.

En tanto, luego de qué la motocicleta recibía el impacto, los ocupantes salieron disparados, mientras que la motocicleta quedó bajo la parte frontal de la combi y fue arrastrado varios metros. Según testigos, la combi iba vacío sin pasajeros.

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En la escena de escena, de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales, minuto después la alerta provocó una movilización de los equipos de emergencia, los paramédicos al arribar de inmediato atendieron a la mujer que presentaba diversas lesiones. El hombre quien se encontraba sentado sobre la banqueta, recibió atención médica en el lugar quien también fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Minutos después al llegar las autoridades de tránsito municipal realizaron las investigaciones y levantaron los peritajes pertinentes, en tanto que el operador de la combi de transporte público fue asegurado en tanto se deslindan responsabilidades.