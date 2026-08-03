Cae otro desarrollo irregular en Yucatán: Profepa clausura obras por devastar manglares en Celestún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno de Yucatán, clausuró de manera temporal un amplio predio dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún tras detectar el desmonte ilegal de vegetación forestal, incluyendo zonas de manglar, durante un operativo realizado este lunes 3 de agosto.

Como resultado de la intervención, las autoridades colocaron 33 sellos de clausura temporal total en 17 polígonos del predio conocido como San Isidro Miramar, ubicado en el municipio de Celestún. La superficie inspeccionada abarca 130.8 hectáreas, donde se documentaron afectaciones al ecosistema protegido.

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El operativo contó con la participación de 397 elementos de distintas corporaciones, entre ellos 17 inspectores de la Profepa, 45 elementos de la Secretaría de Marina, 35 de la Guardia Nacional y 300 de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes brindaron seguridad durante las labores de inspección.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que la defensa de las áreas naturales protegidas es una prioridad para la dependencia y advirtió que el desmonte ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún constituye un delito ambiental.

"La protección de las áreas naturales protegidas es una prioridad para la Profepa. El desmonte ilegal que pone en riesgo ecosistemas de alto valor ambiental como la Reserva de la Biosfera Ría Celestún es un delito que será denunciado por la Procuraduría, y se sancionará con multas ejemplares y con medidas contundentes de reparación del daño", señaló la funcionaria, quien también reconoció la colaboración del Gobierno del Estado de Yucatán durante el operativo.

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Investigación inició desde 2025

De acuerdo con la Profepa, la investigación comenzó a finales de 2025, cuando se detectaron posibles actividades irregulares en la zona. Posteriormente, en marzo de 2026, la dependencia realizó sobrevuelos de reconocimiento que permitieron corroborar el desmonte y la quema de vegetación, además de identificar la promoción y venta de lotes correspondientes a los fraccionamientos irregulares denominados "San Josué" y "Martha Elena".

Las autoridades señalaron que el área afectada se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, un Área Natural Protegida decretada el 27 de noviembre de 2000, reconocida por su alta biodiversidad y por albergar especies de flora y fauna bajo protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Antes de ejecutar el operativo, la Profepa sostuvo reuniones de coordinación con el Gobierno de Yucatán para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el personal participante y asegurar el desarrollo de las acciones de inspección en la zona.