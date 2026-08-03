Amiga de Paola Dalay rompe el silencio sobre los rumores de separación entre la joven y José Eduardo Derbez

Desde hace varios días, han existido rumores sobre la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, tras todo lo que se ha mencionado, una amiga cercana a la influencer, ha revelado la verdad sobre la pareja.

La información fue revelada por la periodista Maxine Woodside, quien habló sobre el tema en la emisión de este lunes de su programa ‘Todo Para la Mujer’, donde afirmó que una fuente muy segura, le comentó que todos los rumores sobre la pareja son falsos.

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¿Qué está pasando en realidad entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Según la información que reveló la periodista, habló con una amiga muy cercana de la joven, quien le reveló que entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez no existen problemas.

“No es cierto, porque no es cierto. Ya me contó una muy amiga de la esposa; una amiga mía que es amiga de la esposa de José Eduardo y no es cierto, no se están separando. Al contrario, se llevan muy bien y están muy felices con la niña"

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Todos los rumores comenzaron, luego de que se reveló que José Eduardo Derbez está de vacaciones con su pequeña hija, pero no con Paola Dalay, hasta el momento, la pareja no ha salido a dar un comunicado de forma oficial.

También, Victori Ruffo fue cuestionado sobre el tema, por lo que aseguró que ha escuchado los rumores, pero no tiene detalles sobre lo que sucede.

“Les voy a decir una cosa, mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada. No me gusta meterme en lo que no me importa; siempre le he dado consejos de que sea buen hijo, buen padre, marido, hermano, trae unas raíces y una formación y espero que así sea, pero ni le pregunto”.

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