Cierra julio con 171 reportes de desaparecidos en Campeche

El estado de Campeche se mantiene como la entidad con el menor número de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, al registrar 171 reportes con corte al 31 de julio de 2026, informó el titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado (CLBP), Javier Jesús Quintero Arvea.

Precisó que, mientras Campeche contabiliza 171 folios activos, el Estado de México encabeza la lista nacional con alrededor de 14 mil 900 personas desaparecidas y no localizadas.

Explicó que durante 2026 la Comisión consolidó diversas estrategias enfocadas en mejorar la capacidad de respuesta, entre ellas la incorporación de inteligencia artificial, geolocalización y mapas de calor, recursos que permiten analizar patrones y optimizar los mecanismos de búsqueda.

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Señaló que Campeche figura entre las primeras entidades del país que incorporan inteligencia artificial para generar políticas públicas relacionadas con la búsqueda de personas, lo que facilita el procesamiento de información e identifica zonas de atención prioritaria.

El titular de la CLBP atribuyó estos resultados a la coordinación permanente entre la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Quintero Arvea enfatizó que uno de los principales factores de éxito consiste en la atención inmediata de cada reporte, activando los protocolos de búsqueda sin esperar horas o días.

Añadió que la participación ciudadana es indispensable, ya que solo mediante la denuncia oportuna se pueden activar las acciones previstas en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Como parte de los avances de 2026, recordó que Campeche fue sede del primer Encuentro Regional de Comisionados de Búsqueda del Sureste y la Península, evento que reunió a representantes de diversas entidades para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de localización.