Campeche pierde 700 millones del Fondo de Hidrocarburos

La disminución en la actividad petrolera ya comenzó a reflejarse en las finanzas públicas de Campeche. El secretario de Administración y Finanzas (SAFIN), Jezrrael Isaac Larracilla Pérez, confirmó que el Estado dejó de recibir alrededor de 700 millones de pesos provenientes del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, situación que ha obligado a las dependencias estatales a ajustar su gasto operativo para mantener la estabilidad financiera sin afectar los programas sociales ni la inversión pública productiva.

El funcionario explicó que la reducción de este fondo ya se preveía desde la elaboración del Presupuesto de Egresos 2026, al tratarse de un recurso directamente vinculado al comportamiento de la producción petrolera. Precisó que esta disminución motivó la contratación del financiamiento autorizado de mil millones de pesos para destinar recursos exclusivamente a infraestructura.

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Larracilla Pérez señaló que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se utiliza principalmente para cubrir gasto corriente, por lo que la caída de 700 millones impacta directamente en la operación gubernamental y no puede compensarse mediante deuda pública, ya que los créditos únicamente pueden destinarse a inversión.

Ante este escenario, indicó que todas las secretarías y organismos estatales han tenido que aplicar medidas de austeridad y eficientar su funcionamiento, reduciendo gastos administrativos y operativos, aunque aclaró que los programas sociales y las obras prioritarias se mantienen intactas.

A la disminución de recursos federales se suma otro problema relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex). El titular de SAFIN reveló que la empresa productiva del Estado no ha cumplido con la entrega de asfalto comprometido dentro del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA).

De las 6 mil toneladas de asfalto contempladas en el convenio vigente de 2025, únicamente han sido entregadas alrededor de mil 700 toneladas, lo que ha limitado la ejecución de trabajos de pavimentación en gran parte del territorio campechano.

Actualmente, sólo los municipios de Campeche, Champotón y Escárcega han recibido parte del material, mientras que los diez municipios restantes permanecen desatendidos.

El secretario indicó que el convenio continúa vigente y legalmente obliga a Pemex a suministrar la totalidad del material, aunque la empresa ha argumentado problemas de producción.

Mientras tanto, el Gobierno del Estado mantiene gestiones con la paraestatal para lograr que se cumpla el convenio antes de que concluya el año y evitar mayores afectaciones a los programas de rehabilitación vial.