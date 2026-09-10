Dengue en Yucatán: Cuáles son los primeros síntomas y cuánto tarda en desarrollarse

El dengue mantiene su presencia en Yucatán y al último reporte sumó nuevos contagios, al pasar de 23 a 27 casos confirmados, además de registrar el primer paciente con dengue grave en 2026, según el reporte de la Secretaría de Salud federal correspondiente a la semana epidemiológica 33.

Ante el aumento de casos, es importante conocer cuáles son los primeros síntomas del dengue, cuánto tiempo tarda en desarrollarse y qué señales pueden indicar una complicación, especialmente durante los primeros días de la enfermedad.

¿Cuáles son los primeros síntomas del dengue?

Los síntomas del dengue suelen aparecer después de un periodo de incubación que generalmente va de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado. En algunos casos, una persona puede no presentar síntomas.

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Cuando la enfermedad se manifiesta, uno de los signos más característicos es la fiebre alta de aparición repentina, que puede acompañarse de dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, cansancio y malestar general.

También pueden presentarse náuseas, vómito y sarpullido. Estos síntomas pueden confundirse inicialmente con otras enfermedades febriles, por lo que ante la presencia de fiebre y malestar es recomendable acudir a una unidad médica para recibir una valoración.

El dengue suele atravesar distintas etapas. La fase febril generalmente dura varios días y posteriormente comienza una etapa en la que el paciente puede mejorar o, en algunos casos, desarrollar signos de alarma que requieren atención médica inmediata.

¿Cuánto tarda en desarrollarse el dengue?

El dengue no aparece inmediatamente después de la picadura del mosquito. El virus necesita un periodo de incubación dentro del organismo antes de provocar síntomas.

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De manera general, los primeros síntomas pueden comenzar entre cuatro y 10 días después de la infección. La fiebre y las demás molestias suelen mantenerse durante varios días, por lo que es importante vigilar la evolución del paciente, particularmente cuando la temperatura comienza a disminuir.

Entre los signos de alarma se encuentran dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, vómito o evacuaciones con sangre, acumulación de líquidos, dificultad para respirar, debilidad intensa, inquietud o somnolencia.

La aparición de estas señales requiere atención médica inmediata, ya que pueden indicar que el dengue está evolucionando hacia una forma más grave.