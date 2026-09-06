Afectan sargazo y erosión a Xcalacoco en Playa del Carmen

En la zona de Xcalacoco, Playa del Carmen, persiste el recale de sargazo, mientras que la instalación de barreras artificiales ha afectado el área debido a que las corrientes marinas han deslavado la arena. Las escolleras también generan impactos en el ecosistema, de acuerdo con un activista ambiental, así como los vecinos José Luis Osorio, Luis Mendoza, Uriel Santos, Sandra Vázquez y Andrea López.

Roger de la Mora indicó que estas estructuras han provocado modificaciones en las corrientes y bloquean el flujo natural de la arena, lo que suele generar acumulación de sedimentos en un extremo de la obra y una severa erosión en los arenales cercanos. Además, pueden ocasionar la pérdida de hábitats naturales y afectar directamente fondos marinos, como las praderas donde habitan comunidades de corales, refirió el activista. Indicó que los efectos de estas obras también interrumpen las rutas de migración y los patrones reproductivos de peces, mamíferos marinos y tortugas, al dificultar su desplazamiento hacia la costa durante las temporadas de arribazón.

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José Luis Osorio señaló que las estructuras colocadas frente a la costa para contener el arribo de sargazo o disminuir la erosión de los arenales han provocado daños ambientales. Aunque han protegido parte de la duna costera, el oleaje continúa modificando el entorno hasta dejar expuesta la zona rocosa, lo que representa un riesgo para los bañistas Las barreras artificiales instaladas en el mar, también conocidas como escolleras, así como la construcción de muelles, generan efectos tanto favorables como adversos en los ecosistemas marinos, agregó.

Luis Mendoza opinó que las escolleras instaladas dentro del mar y la construcción del atracadero han impactado la zona de playas. Consideró que antes de imponer este tipo de medidas se requieren estudios que permitan garantizar la estabilidad y seguridad de las dunas. “Tenemos playas para disfrutar bajo el sol, pero no se puede caminar por la orilla del mar porque las corrientes han deslavado la arena y ahora quedan expuestas rocas filosas. Esas estructuras, por un lado, ayudan, pero al mismo tiempo afectan el ecosistema”, opinó Uriel Santos.

La ciudadana Sandra Vázquez opinó que el área está cubierta de rocas y que ya no es posible ingresar al agua con seguridad, pues las piedras pueden causar lesiones al caminar debido a la falta de arena. Andrea López dijo que anteriormente se podía disfrutar de este lugar con mayor seguridad, pero ahora abundan las rocas que pueden cortar los pies al caminar o intentar ingresar al agua. Relató que esta situación comenzó a agravarse después de que colocaron las escolleras dentro del mar