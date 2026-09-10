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¿Dónde habrá baile este fin de semana en Yucatán? Estos son los conciertos del sábado 12 de septiembre

Las fiestas patrias y celebraciones patronales llevarán música en vivo a distintos puntos de Yucatán este sábado.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

10 de sept de 2026

1 min

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Yucatán está de fiesta cada fin de semana, principalmente en los municipios
Yucatán está de fiesta cada fin de semana, principalmente en los municipios / Especial

Este fin de semana habrá diferentes conciertos y bailes en Yucatán, con presentaciones programadas en comunidades de Mérida y municipios del interior del estado.

Las actividades se realizarán principalmente como parte de celebraciones patronales y de las fiestas patrias de septiembre.

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Para este sábado 12 de septiembre, los eventos contemplan música tropical, cumbia y bandas en Santa Cruz Palomeque, Sotuta, Abalá y Komchén, por lo que habrá opciones para quienes buscan disfrutar de música en vivo durante el fin de semana.

Bailes en Yucatán el sábado 12 de septiembre

En Santa Cruz Palomeque, Mérida, los festejos por las Fiestas Patrias incluirán la presentación de Cleyver y la Nueva Imagen, además de Estibent y Los Reyes del Sabor.

En Sotuta, las actividades forman parte de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Natividad, una celebración tradicional del municipio. Para este sábado se tienen programadas las presentaciones de Banda Furia Latina y La Grandiosa.

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Por su parte, en Abalá, Yucatán, el baile estará a cargo de Capitanes de la Cumbia, mientras que en Komchén, Mérida, se presentarán Par-chiss y su Grupo del Mar, Saúl Ayala y su Moreno Show y Banda Corona Verde.

De esta manera, las actividades musicales se distribuirán en distintos puntos de Yucatán durante el sábado 12 de septiembre, como parte de los festejos patrios y celebraciones tradicionales que se realizan en esta época del año.

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