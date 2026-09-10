¿A qué viene Claudia Sheinbaum a Campeche? Esto se sabe de su visita este viernes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegará este viernes 11 de septiembre a Campeche para encabezar un encuentro denominado “Honestidad y resultados en Campeche”, en el que expondrá ante ciudadanos y representantes de distintos sectores los avances de su administración a dos años de haber asumido la Presidencia.

La cita está prevista para las 18:30 horas en la Concha Acústica de San Román, en la capital campechana, como parte de una gira por distintas entidades del país que inició después de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, realizado el pasado 1 de septiembre.

La visita a Campeche no corresponde a una gira de supervisión de una sola obra o programa, sino a una jornada de rendición de cuentas y presentación de resultados. El formato “Honestidad y resultados” que Sheinbaum ha utilizado en otras entidades busca trasladar a los estados el balance de las acciones realizadas durante su segundo año de gobierno.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum llega a Campeche este viernes para presentar avances y nuevos proyectos

En el caso de Campeche, uno de los temas que podría cobrar especial relevancia es el denominado Plan Campeche, estrategia federal enfocada en recuperar la producción agropecuaria y fortalecer las actividades del campo. La propia presidenta ha destacado que el programa busca reactivar sectores que perdieron fuerza durante décadas y ha informado sobre apoyos a productores de leche, equipamiento y capacitación.

Durante una exposición reciente sobre el Plan Campeche, Sheinbaum señaló que 877 productores recibieron equipamiento y capacitación, además de referirse a la recuperación del precio de compra de la leche y a la puesta en marcha de una nueva planta de pasteurización de Leche para el Bienestar.

Por ello, el encuentro de este viernes podría servir también para colocar sobre la mesa los programas federales, obras y proyectos que impactan directamente a Campeche, particularmente aquellos relacionados con el campo, infraestructura, bienestar y desarrollo regional.

La agenda presidencial marca para este viernes una jornada especialmente intensa: Sheinbaum iniciará actividades en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, continuará en Oaxaca y posteriormente viajará a Campeche, donde cerrará el día con el acto de las 18:30 horas en San Román.

La presidenta continuará su gira el sábado 12 de septiembre con actividades en Yucatán y Quintana Roo, por lo que su presencia en Campeche forma parte de un recorrido por el sureste mexicano para presentar los resultados de su segundo año de gobierno.

Así, la pregunta central para la visita presidencial será qué resultados concretos para Campeche serán anunciados o destacados durante el encuentro y cuáles de los proyectos federales tendrán continuidad o nuevos compromisos para el estado.