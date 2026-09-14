“Ha pasado el límite”: vecinos denuncian ruido excesivo de un bar en Champotón

Debido a la contaminación auditiva proveniente de un bar y que se prolonga a deshoras de la noche, vecinos de la colonia Centro solicitan la intervención de las autoridades competentes para que regulen el funcionamiento de este establecimiento ubicado en la esquina de la calle 25 con 28.

De acuerdo con los datos proporcionados, si bien el establecimiento siempre ha existido, recientemente habría cambiado su concepto, incorporando música en vivo y espectáculo para adultos.

A nombre de sus vecinos, Magaly Pérez, de las más afectadas, comentó que acudirá ante las instancias correspondientes dado que la situación se está saliendo de control.

"Ha pasado el límite del respeto. No respetan el área de estacionamiento en el frente de mi propiedad. Además de que la música y volumen ya es muy excesivo", señaló.

Comentó que al no haber un horario específico, el establecimiento trabaja a altas horas de la noche. "No hay un horario exacto para abrir y tampoco para cerrar. Se ha permanecido abierto entre doce y una de la madrugada", añadió.

Finalmente, la declarante añadió que cerca de esta zona hay varios planteles educativos, así como una escuela de danza, razón por la que pidió a las autoridades vigilar y, en su caso, regular la funcionalidad de este establecimiento.

JGH