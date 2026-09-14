Ex tienda del Issste es demolida en Felipe Carrillo Puerto; fue punto de reunión para protestas

Las instalaciones de la ex tienda del Isssste que hoy inició su demolición, representaba un punto de reunión, donde la sociedad por muchos años se identifico como el lugar ideal para reunirse y salir a protestar por las injusticias y el respaldo de los derechos, en el sector educativo de los movimientos magisteriales siempre fue el inicio de las marchas y protestas, señaló el maestro Roberto Morales. Aunque hasta el momento es un enigma de lo que estará ocupando este espacio donde ha iniciado los trabajos.

Los que se estaba esperando desde hace varias años, luego de su cierre como una de las primeras tiendas de conveniencia en el municipio y cuyo edificio permaneció cerrado por varias décadas, como es la demolición, ese día ha llegado y que inicio este día lunes por parte de maquinarias pesadas.

Este edificio fue un símbolo de lucha para los carrrilloportenses, por lo que el derrumbe de este edificio, a causado alguna nostalgia y para otros una ventana para la modernización y desarrollo en la ciudad, aunque hasta el momento no ha sido revelado que tipo de negocio o edificio será construido en este lugar.

Tal como hiciera mención el maestro Roberto Morales, uno de los profesores que han exigido sus derechos como trabajadores de la educación y que las convocatorias para realizar los movimientos, ha sido el punto de inicio como la tienda del Ex Issste.

Al señalar que la ex tienda del Issste representaba un punto de reunión, donde la sociedad por muchos años se identificó como el lugar ideal para reunirse y salir a protestar por las injusticias y el respaldo de los derechos.

Mencionó que en el sector educativo de los movimientos magisteriales siempre fue el inicio de las marchas y protestas, cuando se protestaba en contra del cambio de horario en el estado, fue el punto de encuentro e inicio de luchas sociales debido a su ubicación y el espacio que permitía la libre reunión y organización de los mismos.