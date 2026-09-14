Camilo Séptimo pospone sus conciertos tras asesinato de ‘Honas’: “Las pérdidas requieren tiempo”

La banda mexicana Camilo Séptimo anunció este 14 de septiembre de 2026 la suspensión temporal de sus próximos compromisos sobre el escenario. La decisión llega tras el asesinato de su tecladista, Jonathan "Honas" Meléndez, acontecido a inicios de este mes de septiembre.

La agrupación informó la situación por medio de un comunicado oficial compartido para todos su seguidores y fanáticos. La banda detalló que necesitan tiempo para poder reorganizarse y explicaron que una fecha de las que la banda ya tenía programada será cancelada.

Noticia Destacada Hijo de Jonathan Meléndez da sus primeras declaraciones sobre el multihomicidio de su familia

¿Qué pasará con los conciertos de Camilo Séptimo?

Por medio de sus redes sociales, Camilo Séptimo informó sobre los cambios que habrá en los conciertos que tenían programados. Dentro del comunicado, la agrupación detalló que se tomarán una pausa y tendrán una reorganización con la finalidad de saber qué sucederá tras la muerte de Jonathan "Honas" Meléndez.

“Después de una pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo Séptimo continúa, por ‘Honas’ y por todos los que nos han acompañado todos estos años”, expresó la agrupación en su escrito compartido en sus canales oficiales.

Junto con esto, señalaron que las fechas del 19 de septiembre en Ciudad Juárez y 26 de septiembre en Naucalli serán pospuestas, al igual que su concierto en Pachuca programado para el 10 de octubre. Sin embargo; su show en Neza que tenía fecha para el 3 de octubre será cancelado.

La banda señaló dentro de su comunicado que quienes deseen pedir un reembolso de su entrada, lo deberán solicitar mediante las propias boleteras en las que adquirieron el acceso para alguna de sus fechas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal