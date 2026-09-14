Yucatán el 16 de septiembre: Estos servicios no se detendrán durante el día inhábil

Con motivo de las Fiestas Patrias, el miércoles 16 de septiembre será día inhábil en Yucatán por la conmemoración del aniversario del inicio de la Independencia de México. Sin embargo, algunos servicios esenciales y de atención prioritaria continuarán funcionando durante la jornada.

Mientras las oficinas administrativas y módulos que suspendan actividades permanecerán cerrados, distintas dependencias estatales mantendrán personal de guardia, servicios de emergencia y esquemas especiales para atender a la población.

La atención habitual en las áreas que suspendan labores se reanudará después del día festivo, de acuerdo con los horarios correspondientes de cada dependencia.

¿Qué servicios de salud estarán disponibles el 16 de septiembre en Yucatán?

Los hospitales de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) mantendrán la atención médica durante el miércoles 16 de septiembre mediante el personal asignado a las guardias de fines de semana y días festivos.

Los servicios de urgencias continuarán operando, así como las áreas hospitalarias que requieran atención durante la jornada.

También permanecerán abiertas las Estancias del Bienestar, que funcionan las 24 horas para brindar alojamiento a familiares de pacientes que necesiten este servicio. La atención alimentaria para las personas usuarias continuará en sus horarios habituales.

Seguridad, Protección Civil y atención a mujeres mantendrán servicios

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantendrá desplegado a su personal durante el 16 de septiembre, además de continuar con sus sistemas de vigilancia y respuesta ante cualquier situación que requiera intervención.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) también conservará activos sus servicios de monitoreo, alertamiento y atención de emergencias durante la jornada festiva.

En el caso de los servicios para mujeres, los Centros Libre operarán de 09:00 a 17:00 horas. El Centro Libre Mérida I tendrá un horario ampliado de 08:00 a 20:00 horas.

También estará disponible el número 999 924 0221, mientras que la Línea de las Mujeres 079, opción 1, funcionará las 24 horas.

¿Habrá servicio de Japay el 16 de septiembre?

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) mantendrá activos sus servicios en línea durante todo el miércoles 16 de septiembre.

El personal operativo continuará trabajando en las Plantas Potabilizadoras I, II, III y IV, así como en cárcamos y otros sistemas de la dependencia.

Las cuadrillas encargadas de atender fugas de agua trabajarán en tres turnos durante las 24 horas para recibir y dar seguimiento a los reportes de la ciudadanía.

Sin embargo, los módulos de atención y pago de Japay permanecerán cerrados durante el día inhábil.

¿Estarán abiertos los paradores turísticos de Yucatán?

Para quienes aprovechen las Fiestas Patrias para recorrer el estado, los paradores turísticos administrados por Cultur permanecerán abiertos durante el 16 de septiembre en sus horarios habituales.

Esto permitirá que familias y visitantes puedan acudir con normalidad a los atractivos y espacios turísticos disponibles en diferentes municipios de Yucatán.

Los visitantes también podrán consultar en culturyucatan.com las experiencias, espectáculos y ubicaciones de los sitios recreativos disponibles durante la jornada.