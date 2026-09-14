Obesidad infantil gana terreno en Campeche; casos aumentan 37.8%

La obesidad ya no es un problema exclusivo de adultos y comienza a cobrar factura desde la infancia, por lo que el Sector Salud debe dejar de actuar únicamente cuando los pacientes llegan enfermos a consultar. El nutriólogo Aarón Eduardo Casanova Jaramillo advirtió que el sobrepeso y la obesidad son prácticamente ‘la madre de todas las enfermedades’, al estar relacionados con diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, infartos, padecimientos renales y neuropatías, además de que ya se detecta en menores de apenas cinco años.

Sentenció que la Secretaría de Salud (SSa), el IMSS y el IMSS-Bienestar han fallado en la educación nutricional, pues sus estrategias no corresponden con la realidad que enfrentan las personas. Consideró urgente que cada escuela cuente con un nutriólogo, no solo los hospitales, para orientar a estudiantes, docentes y padres de familia y atacar el problema desde su origen. Advirtió que un especialista

Noticia Destacada Fiestas Patrias en Campeche 2026: Restaurantes prevén aumento en ventas por el megapuente patrio

no puede darse abasto atendiendo a toda una clínica, cuando la prevención debería comenzar en las aulas.

De acuerdo con cifras de la SSa federal, este año se han contabilizado 7 mil 833 casos de obesidad, contra 5 mil 683 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un alza de 37.8 por ciento. En un año se sumaron 2 mil 150 diagnósticos. Del acumulado actual, 3 mil 110 son de hombres y 4 mil 723 mujeres; es decir, ellas concentran 60.4 por ciento más, frente al 39.6 por ciento de los varones.

Casanova Jaramillo explicó que el consumo elevado de productos ultraprocesados favorece una inflamación sistémica y resistencia a la insulina, lo que puede desencadenar múltiples alteraciones. En las mujeres, señaló, puede provocar desequilibrios hormonales y síndrome de ovario poliquístico, además de problemas menstruales, infertilidad y embarazos de alto riesgo.

La preocupación aumenta porque el problema ya alcanza a menores en edad preescolar. El especialista aseguró que se han detectado niñas y niños de alrededor de cinco años con sobrepeso y obesidad, pero también casos de desnutrición musculoesquelética o ‘desnutrición compensada’, es decir, menores que aparentan ser delgados, pero presentan defi ciencias nutricionales y un desarrollo menor al esperado.

También cuestionó que programas como ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ se hayan implementado sin sufi ciente educación y concientización para las familias. Aunque se limite la venta de productos ultraprocesados dentro de las escuelas, afuera los estudiantes siguen teniendo acceso a variedad de productos.

Llamó a recuperar alimentos accesibles y nutritivos como huevo, frijol, queso, pollo, masa y guisos tradicionales, además de reducir el consumo de ultraprocesados. Advirtió que la resistencia a la insulina puede avanzar hacia diabetes e hipertensión, mientras que el deterioro cardiovascular puede derivar en arteriosclerosis, arritmias e infartos.