Exigen medicamentos y médicos permanentes para clínica de San Martiniano en Lázaro Cárdenas

Habitantes y autoridades locales San Martiniano, comunidad del municipio Lázaro Cárdenas, exigen al programa IMSS-Bienestar el abastecimiento urgente de medicamentos y la presencia permanente de personal médico en su clínica, a fin de garantizar atención sanitaria para sus 380 residentes y pobladores de localidades cercanas, informó el subdelegado Roberto Nahuat Canul.

La escasez de fármacos ha generado malestar entre las familias, que enfrentan serias carencias en materia de salud pública, pese a las expectativas generadas por el programa federal. El centro asistencial también brinda servicio a comunidades como Héroes de Nacozari, Eben Ezer, Guadalupe Victoria y Benito Juárez, pero actualmente carece de insumos indispensables para atender las necesidades básicas de los pacientes.

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Los pobladores consideraron contradictorio que, mientras persiste el desabasto, recientemente se haya ampliado un espacio destinado exclusivamente a farmacia dentro de la clínica. La obra fue realizada con recursos del programa federal “La Clínica es Nuestra”; sin embargo, aunque las instalaciones cuentan con condiciones adecuadas para almacenar y distribuir medicamentos, el inventario continúa insuficiente.

Ante esta situación, algunas familias deben realizar gastos adicionales para acceder a consultas y servicios básicos. Trasladarse de San Martiniano a Valladolid Nuevo para recibir atención médica representa un desembolso superior a 300 pesos solo por concepto de transporte, cantidad que resulta difícil de cubrir para habitantes de una zona rural y que impacta en recursos destinados a alimentación y otras necesidades del hogar.

Nahuat Canul señaló que la incertidumbre es constante debido a la falta de información clara sobre la disponibilidad de medicinas y otros recursos. Explicó que, en muchos casos, son los propios pacientes quienes confirman la carencia al acudir al consultorio y regresar sin recibir los tratamientos requeridos por falta de existencias.

Cuestionó además el funcionamiento del esquema operativo del IMSS-Bienestar y recordó que, desde su implementación, se planteó como objetivo garantizar el suministro de medicamentos y mejorar los servicios de salud mediante respaldo institucional.

La problemática afecta no solo a San Martiniano, ya que la clínica funciona como un punto de atención para habitantes de poblados vecinos y rancherías de la región. Muchos realizan un esfuerzo económico para trasladarse hasta el lugar con la expectativa de obtener atención médica y medicamentos, pero se encuentran con limitaciones que dificultan la cobertura de sus necesidades.

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Por ello, los habitantes demandan una respuesta responsable y transparente de las autoridades sanitarias. Entre sus principales peticiones se encuentran asignar personal médico de base de manera permanente y garantizar el suministro regular de medicamentos en la farmacia recientemente ampliada con recursos públicos.

Se buscó conocer la postura de los médicos de la clínica, pero en ese momento se encontraban atendiendo consultas y no fue posible obtener declaraciones. Asimismo, este lunes se intentó contactar al director de Salud Municipal, Juan Lorenzo Aguilar, para conocer las gestiones realizadas ante el IMSS-Bienestar, pero no respondió las llamadas.