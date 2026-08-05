Invierten 80 mdp para mejorar 153 centros de salud en Yucatán con “La Clínica es Nuestra”

La integración de Yucatán al modelo IMSS Bienestar avanza con la reorganización de la red estatal de servicios médicos, el fortalecimiento de la infraestructura y la regularización del personal de salud, informó Juan Carlos Arana Reyes, delegado del IMSS Bienestar en la entidad, durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena desde el Palacio de Gobierno.

El funcionario explicó que el proceso de transformación contempla la atención a la infraestructura, la implementación de nuevos modelos de trabajo y el establecimiento de rutas claras para fortalecer el sistema de salud en beneficio de la población.

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Como parte de estas acciones, destacó que Yucatán reorganizó toda la red de servicios de salud para garantizar una atención más eficiente y oportuna en todo el estado.

Arana Reyes señaló que también avanza la revisión y regularización del personal de salud que durante años laboró en condiciones precarias, con el objetivo de brindar mayor estabilidad a los trabajadores y mejorar la calidad de los servicios.

Asimismo, reiteró que en los centros de salud de la entidad ya se ofrece atención médica gratuita, sin cuotas de recuperación, además de medicamentos sin costo para la población.

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En materia de abasto, indicó que se implementó un sistema para garantizar el suministro de medicamentos y dar seguimiento puntual a cada receta que no pueda surtirse de manera inmediata, un tema que, afirmó, se atiende como prioridad operativa.

Agregó que, mediante el programa La Clínica es Nuestra, se destinan 80 millones de pesos para beneficiar a 153 centros de salud con obras de infraestructura y equipamiento, atendiendo necesidades que permanecieron rezagadas durante años.

"La transformación de la salud no se construye de un día para otro, pero en Yucatán se realiza en orden para que ninguna familia deje de atenderse por falta de dinero", expresó el delegado del IMSS Bienestar al destacar que las acciones buscan consolidar un sistema de salud gratuito, accesible y con mejores condiciones para los usuarios y el personal médico.