¿Estuviste en el lago de Plaza La Isla en Mérida? SSY pide acudir ante síntomas de alerta por “ameba comecerebros”

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) hizo un llamado a las personas que realizaron actividades acuáticas en el lago artificial de Plaza La Isla, al norte de Mérida, para que acudan ante las autoridades sanitarias en caso de presentar síntomas o tener alguna duda relacionada con la exposición a Naegleria fowleri.

Mediante un breve comunicado, los Servicios de Salud de Yucatán indicaron que quienes hayan realizado alguna actividad en el lago entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre y posteriormente presenten algún malestar deberán acercarse a la dependencia para recibir orientación y, de ser necesario, continuar con el seguimiento médico correspondiente.

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Entre los síntomas de alerta se encuentran fiebre, dolor intenso de cabeza, náuseas y vómitos, por lo que las autoridades recomendaron no ignorar estas manifestaciones en caso de haber tenido contacto con el agua del sitio.

Mantienen vigilancia por contacto con el agua

El llamado ocurre mientras continúa la vigilancia epidemiológica de las personas que tuvieron contacto con el lago, donde fue detectada Naegleria fowleri, microorganismo relacionado con un caso confirmado de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP).

De acuerdo con la información proporcionada por la SSY, inicialmente fueron identificadas 361 personas que estuvieron expuestas al agua del cuerpo artificial. De este grupo, 181 ya concluyeron el primer periodo de seguimiento, mientras que 180 permanecen bajo monitoreo.

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Las autoridades señalaron que alrededor del 80 por ciento de las personas bajo vigilancia son menores de edad. El seguimiento continuará hasta el domingo 4 de octubre, cuando concluirá el segundo periodo de vigilancia establecido para quienes tuvieron contacto con el agua.

SSY señala que no existe riesgo para la población

La Secretaría de Salud de Yucatán ha señalado que no existe un riesgo general para la población, debido a que el lago donde fue detectado el microorganismo es un cuerpo de agua artificial que no tiene conexión con la red de agua potable ni con otros espacios recreativos.

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Asimismo, las autoridades explicaron que la infección por Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona ni por consumir agua contaminada. La infección ocurre cuando el agua que contiene el microorganismo ingresa por las fosas nasales, generalmente al sumergirse o realizar actividades acuáticas.

Naegleria fowleri es un microorganismo que puede proliferar en cuerpos de agua dulce y cálida, particularmente cuando las temperaturas se encuentran en rangos elevados. Aunque la infección que provoca es poco frecuente, puede ocasionar meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso central.