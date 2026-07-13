Escasez de fármacos afectan 14 clínicas de Lázaro Cárdenas

Habitantes de comunidades rurales e indígenas del municipio Lázaro Cárdenas denunciaron el desabasto de fármacos, la falta de insumos, escasez de personal médico y deficiencias en la infraestructura de salud en clínicas, dispensarios y hospitales de la región.

Delegados, subdelegados y trabajadores del Hospital General del (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de Kantunilkín señalaron que esta situación obliga a las familias a cubrir elevados costos de traslado y adquirir tratamientos con recursos propios para atender enfermedades que, en muchos casos, podrían prevenirse o tratarse oportunamente.

Las denuncias fueron realizadas por representantes de localidades como Valladolid Nuevo, Cristóbal Colón, Constituyentes del 74, Ignacio Zaragoza y Nuevo Xcán, quienes atribuyeron la problemática a la insuficiencia presupuestal, la transición al modelo IMSS-Bienestar, así como la falta de atención de las autoridades responsables.

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En Constituyentes del 74, el subdelegado, Alfredo Dzib Chimal, informó que la comunidad cuenta con una clínica construida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la cual fue edificada para brindar un espacio adecuado a los habitantes y evitar que las caravanas de salud ofrecieran consultas al aire libre.

Explicó que el inmueble permanece sin equipamiento, ni medicamentos y tampoco dispone de un doctor de base, por lo que la atención depende de las visitas mensuales de las unidades médicas móviles. Cuando estas llegan, únicamente entregan medicamentos básicos y analgésicos, sin contar con tratamientos para enfermedades crónicas o padecimientos especializados.

Ante una emergencia, las familias deben contratar transporte particular con un costo aproximado de 800 pesos para ser valorados, cantidad que no contempla la compra de fármacos. Además, cuando requieren consultas o tratamientos que no pueden obtener en la comunidad, deben trasladarse hasta El Ideal, conocido como Kilómetro 80, lo que representa un gasto adicional cercano a 500 pesos únicamente por concepto de transporte.

En Cristóbal Colón, los habitantes recurren a una promotora de salud comunitaria que no cuenta con medicinas / Luis Enrique Cauich

En Cristóbal Colón, el subdelegado Epifanio Hoy Góngora señaló que la localidad no cuenta con una unidad médica formal, ni con personal permanente. Los habitantes tienen que recurrir a una promotora de salud comunitaria, con el fin de atender padecimientos menores; sin embargo, la respuesta habitual es que no hay medicamentos disponibles.

Para recibir atención médica, los pobladores deben acudir a Valladolid Nuevo, ubicado a dos kilómetros, o trasladarse al hospital de Ignacio Zaragoza. En casos de mayor gravedad, el viaje debe realizarse hasta Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos, lo que incrementa el costo del transporte a más de 500 pesos por trayecto.

En Valladolid Nuevo, el delegado Olegario Cen afirmó que el nosocomio dispone de instalaciones amplias, pero carece del equipo e instrumental necesario para brindar atención adecuada. Además, el servicio médico únicamente opera de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas, mientras que fuera de ese horario y durante los fines de semana no existe personal de guardia, ni farmacia disponible.

Por su parte, el delegado de Nuevo Xcán, Juan Hau, reconoció que la clínica local enfrenta un déficit de medicamentos, situación que también se presenta en el hospital de Ignacio Zaragoza.

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Las carencias también alcanzan al Hospital General IMSS-Bienestar de Kantunilkín. Trabajadores del nosocomio denunciaron que el servicio de Internet permanece fuera de operación durante días o incluso semanas, lo que dificulta el registro de pacientes y el funcionamiento de los sistemas médicos, obligando al personal a utilizar recursos propios para mantener la conectividad.

Las autoridades directivas del IMSS-Bienestar no emitieron una postura sobre las deficiencias denunciadas. En tanto, el coordinador municipal de Salud, Juan Lorenzo Aguilar, no ofreció una actualización del tema; sin embargo, previamente había informado que las necesidades detectadas fueron canalizadas ante directivos del Instituto para atender las carencias registradas en 14 unidades de salud comunitarias y en el hospital de Kantunilkín.