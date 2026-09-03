Madre de Francisca Mariner, víctima de feminicidio en Cancún, denunció vandalismo en contra de su memorial

La lona con el rostro y la ficha de Francisca Mariner Flores Patrón, joven asesinada en el 2020 por su pareja sentimental, fue vandalizada mientras permanecía instalada frente al Palacio Municipal de Benito Juárez.

La agresión fue denunciada públicamente por el colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, encabezado por María Pat, madre de la víctima, quien manifestó su profunda indignación ante el atentado contra la memoria de su hija.

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A través de las redes oficiales de la agrupación, la progenitora cuestionó las intenciones detrás del acto vandálico y lamentó la persistencia de acciones que violentan la lucha de las familias que exigen justicia por los feminicidios en la entidad. En las imágenes difundidas se aprecia que el cartel, ubicado a un costado del andador principal, presenta un rasgado intencional en la parte inferior.

La imagen de Francisca fue colocada originalmente durante la primera semana de enero del 2025 en la fachada del Ayuntamiento Benito Juárez, como parte de una protesta del colectivo para visibilizar el caso y denunciar las graves omisiones de las autoridades en las investigaciones. Después de las festividades patrias de ese mismo año, la lona fue reubicada frente a la sede municipal, donde ha permanecido como un recordatorio para la ciudadanía y las autoridades.

El objetivo central de mantener expuesto el rostro de Francisca ha sido preservar su memoria y mantener vigente la exigencia de justicia de sus familiares.

Francisca Mariner fue privada de la vida en el 2020 y su cuerpo fue localizado apenas un mes después del crimen. Sin embargo, debido a graves fallas institucionales, el cadáver permaneció durante más de cuatro años en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin que la familia fuera notificada del hallazgo.

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Durante ese periodo, María Pat emprendió una incansable búsqueda en selvas, cenotes, hospitales y brechas de Cancún, combinando las labores de campo con protestas públicas. La localización de los restos derivó en severos cuestionamientos contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y desencadenó procesos penales contra exservidores públicos vinculados con el caso.

Actualmente, más de una decena de exfuncionarios de la FGE -incluidos exfiscales y responsables de las áreas de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Homicidios- se encuentran vinculados a proceso por presunta negligencia y omisiones dolosas en el manejo de la carpeta de investigación.

Para el colectivo y la familia de la víctima, el daño a la lona no es un hecho aislado, sino una agresión contra un símbolo de resistencia civil que recuerda las deudas pendientes de la justicia en Quintana Roo.