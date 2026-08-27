Madre de Yorley, adolescente víctima de feminicidio en Cancún, pide apoyo económico para gastos funerarios

Tras darse a conocer el feminicidio de Yorley, una adolescente de 15 años, ocurrido en la Supermanzana 225 de Cancún el martes 25 de agosto, su madre solicitó apoyo económico de la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios de la menor, y trasladar su cuerpo hasta Villahermosa, Tabasco, en donde buscar darl sepultura.

El caso ha generado indignación entre habitantes de Cancún y en redes sociales comenzó a difundirse una convocatoria para realizar una manifestación, con el objetivo de exigir justicia por el feminicidio.

Sin embargo, la madre de Yorley aclaró estar en desacuerdo.

Noticia Destacada Detienen a Miguel Salvador “N”, señalado por el feminicidio de una adolescente en la Supermanzana 225 de Cancún

Yorley fue asesinada durante un presunto robo en su domicilio

Las investigaciones establecieron que al ahora detenido habría ingresado a la vivienda con la intención de robar. Al ser descubierto por la adolescente, presuntamente la atacó para evitar que pidiera ayuda y posteriormente huyó de la vivienda con una televisión y el teléfono celular de la víctima.

La Fiscalía informó que la necropsia determinó que la causa de muerte fue la obstrucción de las vías respiratorias, provocada por un cinturón. Previamente, el agresor habría utilizado las manos para estrangular a Yorley.

Miguel Salvador “N” fue localizado y detenido en la zona conocida como El Crucero. Según las investigaciones, la televisión sustraída de la vivienda fue llevada a una casa de empeño, mientras que el teléfono celular habría sido vendido en un establecimiento.