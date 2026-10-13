Identifican a bailarín y madre de familia asesinados en el fraccionamiento Corales de Cancún

La identificación de los cuerpos en el caso del doble homicidio registrado el domingo pasado en el fraccionamiento Corales, confirmó que una de las víctimas era un conocido bailarín y coreógrafo, Josué “N”, de 20 años de edad y una madre de familia, de nombre Nayeli “N”, de 34 años de edad, quien contrató sus servicios para la fiesta de XV años de su hija.

Las primeras investigaciones señalaron que posiblemente el ataque a balazos estaba dirigido contra otra persona que se encontraba cerca o que los agresores se confundieron y dispararon contra el joven y la mujer que estaban frente al edificio número 1, en el área de estacionamiento que se ubica en la Manzana 12, en la Supermanzana 77.

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A dos días de este drama, el joven que perdió la vida en este lugar, de nombre Josué “N”, fue señalado como un destacado bailarín por el Instituto de la Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, en un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos, a los miembros de la comunidad dancística y a la Academia Innova Dance, a la cual pertenecía.

Vecinos del lugar mencionaron a los policías que el joven de 20 años, quien era originario de Villahermosa, Tabasco y tenía su domicilio en otro rumbo de la ciudad, acudió al fraccionamiento Corales la noche del domingo pasado, ya que estaba preparando la coreografía para una fiesta de XV años de la hija de la ahora occisa, quien tiene su vivienda en esta parte de la Supermanzana 77.

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En el lugar, el personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó aproximadamente 8 casquillos, calibre 9 milímetros, como resultado del ataque a balazos que ocasionaron múltiples impactos en las víctimas, quienes perdieron la vida en el mismo lugar.