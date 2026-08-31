Investigan casas de empeño tras venta de objetos robados del domicilio de adolescente asesinada en Cancún

Las casas de empeño se encuentran bajo investigación, tras descubrirse que el sujeto que presuntamente asesinó a la menor de 15 años de edad en su domicilio en la Supermanzana 225, vendió en uno de estos negocios los artículos que sustrajo del domicilio de la víctima.

Por este motivo, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció este lunes que iniciará una campaña intensa contra las casas de empeño que están recibiendo objetos de dudosa procedencia, sin comprobar la legítima propiedad de la persona que realiza la entrega.

Noticia Destacada Madre de Yorley, adolescente víctima de feminicidio en Cancún, pide apoyo económico para gastos funerarios

En la conferencia semanal de las autoridades estatales de seguridad sobre los resultados de operativos, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar indicó que no permitirán que continué esta actividad ilícita y que, por este motivo, continuarán las investigaciones contra todas las casas de empeño.

Señaló que van a proceder contra los comercios que están recibiendo objetos robados, sin que tengan el debido cuidado de verificar que las personas que entregan los artículos cuenten con la legítima propiedad de los mismos para empeñarlos.

Miguel Salvador “N”, de 38 años fue capturado cuatro horas después de presuntamente asesinar a la adolescente / Especial

En medio de esta campaña, el Fiscal no dio a conocer el nombre de la casa de empeño que recibió el televisor que fue robado del domicilio de la adolescente, Yorley, quien fue estrangulada la tarde del martes pasado.

De acuerdo a las investigaciones, el presunto responsable, Miguel Salvador “N”, de 38 años, originario de Tabasco, fue capturado cuatro horas después del crimen, cuando se encontraba en la zona de la ciudad conocida como El Crucero, después de haber empeñado los artículos que sustrajo del domicilio, por los cuales obtuvo la cantidad de mil 400 pesos.

La Fiscalía confirmó que el presunto agresor era un vecino de la víctima desde hace tres años y que cuenta con antecedentes por delitos sexuales.

El móvil del asesinato de la adolescente fue el robo, cuando Miguel Salvador “N” ingresó al mediodía del martes pasado al domicilio de la menor, al aprovechar que la puerta estaba abierta, con lo que se apoderó de un televisor, un celular y un reloj.

Noticia Destacada Detienen a Miguel Salvador “N”, señalado por el feminicidio de una adolescente en la Supermanzana 225 de Cancún

En este caso, la adolescente descubrió al intruso dentro de su hogar y al gritar para pedir auxilio, fue estrangulada con las manos del presunto responsable, quien después le colocó una cinta y la colgó para aparentar un suicidio.

La madre de la víctima descubrió la fatal escena horas después y pidió auxilio al número de emergencias 911, con lo que iniciaron las investigaciones. El detenido se encuentra bajo proceso penal por los delitos de feminicidio y robo, por los cuales podría alcanzar la sentencia máxima de 50 años de prisión.