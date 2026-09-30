Viajaron a Isla Mujeres y desaparecieron: activan Alerta AMBER y Protocolo Alba para localizar a madre e hijo

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta AMBER y el Protocolo Alba para localizar a Fátima Dayana Cen Guzmán, de 22 años, y a su hijo Dylan Gabriel Cen Guzmán, de dos años, quienes fueron reportados como desaparecidos luego de viajar de regreso hacia Isla Mujeres. Ambos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre.

A solicitud de sus familiares, la dependencia emitió el 28 de septiembre la Alerta Amber 187/FDN/2026 para localizar al menor y el Protocolo Alba número 207/FDN/2026 para dar con el paradero de su madre.

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De acuerdo con la información proporcionada para su búsqueda, Fátima Dayana habría viajado junto con su hijo desde Valladolid con destino a Cancún e Isla Mujeres. Las autoridades mantienen activos los mecanismos de localización para obtener información que permita determinar su paradero.

El caso se suma a otros reportes de personas desaparecidas relacionados con Isla Mujeres. Uno de los antecedentes corresponde a René Alfonso Miam Poot, quien fue visto por última vez el 24 de julio del 2023 en las instalaciones de la cooperativa Makax, después de haber sido trasladado en motocicleta desde el Centro Histórico.

El 17 de julio del 2024, especialistas en buceo de la FGE realizaron una búsqueda de restos humanos en la Salina Grande, a solicitud de las “Madres Buscadoras de Isla Mujeres”. Posteriormente se efectuó otro operativo en el extremo opuesto del cuerpo lagunar y en la zona de Makax, sin resultados positivos, según familiares.

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Deysi Blanco Chi, madre de Fernando Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio del 2022 en Ciudad Mujeres, participó en ambos operativos y ha mantenido la búsqueda de su hija. De acuerdo con su testimonio, también continúa solicitando información sobre otros casos de desaparición registrados en Isla Mujeres y Benito Juárez.

María Elizabeth Poot Pech, madre de René Alfonso Miam Poot, también participó en las labores de búsqueda y ha solicitado ampliar las investigaciones para identificar a las dos personas que, según familiares, acompañaban al joven cuando fue trasladado en motocicleta