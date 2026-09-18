Choque de tres vehículos provoca caos vial en el bulevar Kukulkán de Cancún

Un fuerte percance vehicular se registró sobre el bulevar Kukulkán en las inmediaciones de la zona hotelera, específicamente a la altura del kilómetro 10, luego de que un camión repartidor saliera de las instalaciones del hotel Le Blanc sin la mínima precaución.

El conductor omitió observar la circulación y no se percató de que otra pesada unidad se aproximaba a exceso de velocidad y con preferencia de paso, lo que ocasionó un fuerte impacto que involucró a un total de tres unidades en el lugar de los hechos.

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A pesar de la magnitud de la colisión y de los daños ocasionados, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente cuantiosas pérdidas materiales derivadas del accidente.

La situación provocó un importante embotellamiento en la zona, generando largas filas de vehículos detenidos debido al bloqueo parcial de la vialidad.

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Tras el reporte del incidente, al sitio acudieron de inmediato elementos de la Policía Turística y de la Guardia Nacional, división caminos, con el objetivo de abanderar la zona, realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades entre los involucrados.

Posteriormente, se sumaron a las labores de apoyo vial elementos de Tránsito Municipal para agilizar el flujo vehicular y coordinar el retiro de los vehículos afectados, los cuales obstruían los carriles principales y complicaban el tránsito de residentes y turistas que circulaban por este importante punto de la ciudad.