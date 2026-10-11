Brutal choque carretero deja un lesionado sobre la carretera federal de Playa del Carmen

Una camioneta Chevrolet Van terminó volcada entre la maleza y una persona resultó lesionada tras un aparatoso choque por alcance con un autobús de pasajeros de la empresa LIPU, sobre la carretera federal 307 donde una camioneta terminó volcada entre la maleza en el tramo Playa del Carmen-Tulum, a la altura de Punta Venado.

El accidente ocurrió este domingo, cuando ambas unidades circulaban de norte a sur. De acuerdo con los primeros reportes preliminares, el conductor del autobús, número económico 14263, presuntamente se quedó dormido al volante y no alcanzó a frenar a tiempo, lo que derivó impactarse en la parte trasera de camioneta tipo Van y la proyectó fuera de la carretera.

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En la escena llegaron los paramédicos para auxiliar al conductor de la camioneta, quien presentaba una herida en un brazo que debido a la gravedad fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En tanto que elementos de la Guardia Nacional al hacer presencia abanderaron la zona y realizaron las diligencias para el deslinde de responsabilidades y coordinaron el traslado de los vehículos al corralón para las evaluaciones de los daños materiales.

Las autoridades de la Guardia Nacional deberán determinar las circunstancias exactas del percance y deslindar responsabilidades de los hechos.