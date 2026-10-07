Conductor a exceso de velocidad choca un automóvil y termina volcado en la carretera federal 307

Aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal 307, en el tramo Cancún-Puerto Morelos, a la altura de Bahía Petempich, luego de que el conductor de un vehículo particular de color blanco circulara a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol.

Debido a su condición, perdió el control del volante, colisionó contra otro automóvil en movimiento y terminó volcado sobre la vía de rodamiento.

Noticia Destacada Conductor termina volcado en la carretera federal 307 por presunta falla de un neumático

Automovilistas que transitaban por la zona y la parte afectada dieron aviso inmediato a la línea de emergencia 911, solicitando la presencia de las corporaciones de auxilio. Al lugar se trasladaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados en el percance, descartando lesiones graves.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para abanderar el sitio, realizar el deslinde de responsabilidades y coordinar el flujo vehicular.

El ebrio conductor fue detenido por las autoridades correspondientes para determinar su situación legal, mientras que una empresa de grúas realizó las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada, liberar la vialidad y prevenir nuevos accidentes en este tramo carretero.