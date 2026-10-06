Incendio de camioneta Volvo provoca caos vial en la entrada a Puerto Morelos

El incendio de una camioneta en la carretera Cancún-Playa del Carmen causó alarma en los carriles de entrada a Puerto Morelos, frente a un paradero de autobuses, en donde se registró un congestionamiento vial.

La emergencia fue reportada poco después de las 8 de la mañana, junto al Puente Vehicular de la carretera federal 307, lo cual movilizó a los elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Puerto Morelos, quienes controlaron la situación posteriormente.

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Las primeras versiones señalaron que una posible falla en el sistema de la camioneta eléctrica, marca Volvo, tipo ex30, generó el incendio en el área del motor y las llamas se extendieron rápidamente por la parte inferior del vehículo. El conductor logró salir a tiempo y con esto, no se reportaron personas lesionadas.

El vehículo se encontraba en el carril izquierdo, pegado al Puente Vehicular, a unos metros de la glorieta que conduce hacia la zona turística de Puerto Morelos y hacia la entrada principal de la zona centro, lo cual colapsó la circulación por algunos momentos.

Varias personas que se encontraban en el paradero de las unidades de transporte hacia Playa del Carmen solicitaron auxilio al número de emergencias 911 y con esto, la alerta llegó a la base del Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos, la cual se encuentra cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

En el momento de la llegada de los bomberos, las llamas ya habían envuelto completamente al vehículo y procedieron a realizar las labores de sofocación.